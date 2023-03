Ces anonymes qui sauvent des vies : les donneurs d'organes mis à l'honneur en Creuse

Ils restent d'habitude dans l'ombre alors qu'ils sauvent des vies : la Creuse rend hommage aux donneurs d'organes. Pour la première fois, deux lieux de mémoire viennent d'être inaugurés : un à Guéret ce mercredi 15 mars, le deuxième à Felletin la semaine précédente. Un troisième sera inauguré à Saint-Vaury au mois de juin. Concrètement il s'agit d'un arbre, symbole de la vie, accompagné d'une plaque qui remercie les donneurs.

ⓘ Publicité

loading

Ces lieux de mémoire se multiplient en France, la Creuse est le huitième département à lancer cette initiative. Il s'agit d'un symbole pour remercier ceux qui ont donné anonymement des organes ou des tissus à des inconnus.

Guéret est la deuxième ville de Creuse à inaugurer un lieu de mémoire pour les donneurs d'organes. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"Un sentiment de gratitude"

Pascal pense souvent à son donneur. Ce Creusois a reçu une greffe de rein il y a trois ans et il résume son sentiment en un seul mot : "gratitude". C'est donc plein d'émotions qu'il découvre ce lieu de mémoire : "C'est une bonne initiative, ça matérialise quelque chose de flou."

loading

Difficile de remercier un anonyme : le petit-fils de Geneviève Tixier avait trois ans quand il a été sauvé par une greffe de moelle osseuse : "J'ai une grande reconnaissance envers cette personne, car il n'y avait qu'une chance sur un million que le don soit compatible. Et aujourd'hui mon petit-fils va bien, j'ai même une arrière petite-fille !"

Ces lieux d'hommage s'adressent à la fois aux donneurs et aux receveurs, explique Geneviève Tixier, devenue membre de l'association ADOT pour le don d'organes et de tissus humains : "C'est très important pour la famille qui était dans le désespoir et a bien voulu donner les organes de son proche, et puis pour la famille qui était dans l'espoir et l'attente d'un organe."

10.800 personnes en attente

En France 6.000 personnes reçoivent une greffe chaque année mais 10.800 personnes sont inscrites sur les listes d'attente. Il manque donc des donneurs, malgré une loi de 2016 qui rend tout le monde donneur par défaut, sauf si on s'inscrit sur le registre des refus. Néanmoins, dans les faits, les médecins consultent toujours la famille, qui peut s'opposer au don : d'où l'importance d'en parler à ses proches, d'écrire des directives anticipées ou de posséder une carte d'"ambassadeur du don d'organes" .

"Malheureusement, avant la loi, il y a dix ans, on avait 30 à 35% de refus, et aujourd'hui on a toujours 30 à 35% de refus parce qu'on ne prélève pas d'organes si la famille s'oppose complètement, même si la loi le permet", soupire Georges Chata, président de l'ADOT en Creuse. Bernadette avait 48 ans quand elle a reçu une greffe de cœur : "J'étais au bout du bout, il me restait trois jours à vivre. Ca a été une renaissance... Ce serait bien que tout le monde soit donneur car on ne sait pas ce qui nous attend."

Il existe aussi des dons de son vivant, comme le don de moelle osseuse . Il est méconnu alors qu'il n'est pas très douloureux, seulement une sensation d'avoir un gros bleu. Pour s'inscrire il faut avoir entre 18 et 35 ans (même si on peut ensuite donner jusqu'à 60 ans). Quand le don vient d'un frère ou d'une sœur il y a une chance sur quatre que ce soit compatible, quand c'est un inconnu c'est une chance sur un million.