Ces établissements mayennais où les masques en tissu sont interdits

En Mayenne certains établissements interdisent le port des masques en tissu ou artisanaux. C'est le cas de l'hôpital du Sud-Ouest Mayennais à Craon et Renazé. Depuis la semaine dernière, le ministre de la Santé et le Haut Conseil de Santé Publique déconseillent d'en porter.

Portez-vous encore un masque en tissu contre le coronavirus ? En fin de semaine dernière, le ministre de la Santé Olivier Véran déconseillait désormais d'utiliser les masques artisanaux de catégorie 2, tout comme le Haut Conseil de Santé Publique. Ces masques ne seraient pas "assez filtrants" expliquait le ministre. Du coup en Mayenne, certains établissements interdisent nos bons vieux masques en tissu.

À l'hôpital du Sud-Ouest mayennais, à Craon et Renazé, la direction demande donc au personnel soignant de bien vérifier que la règle est respectée. De quoi mettre le personnel soignant encore dans une position inconfortable estime Frédérique Nay, secrétaire départementale Force Ouvrière Santé. "On leur demande de dire encore aux gens : 'changez votre masque, celui-là ne convient pas'. Les soignants font déjà face à la colère de certaines familles qu'on ne peut plus recevoir normalement dans les établissements. On voudrait faire notre métier comme on nous l'a appris, et donc cette règle ajoute des difficultés" explique-t-elle.

Dans un tout autre lieu, depuis le début de l'épidémie, si vous prenez l'avion depuis l'aéroport de Laval-Entrammes, le masque en tissu est interdit dans l'enceinte et dans l'avion. "Et le passager doit obligatoirement en avoir plusieurs dans ses bagages, le temps du vol. S'il n'en a pas, on lui donne un masque ou deux exceptionnellement" explique Henri Lanoë, le chef d'exploitation. Port du masque chirurgical obligatoire aussi pour les 25 personnes de l'aéroport, du pilote à l'instructeur en passant par les membres de l'atelier de maintenance aéronautique.