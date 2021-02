Ces innovations qui facilitent la rééducation au centre de médecine physique d'Héricourt

Le centre de médecine physique d'Hericourt cède à la mode des laboratoires collaboratifs avec son Réhab Lab où les patients et les soignants imaginent les aides techniques qui vont leur faciliter le quotidien de la rééducation. Deux imprimantes 3D et beaucoup d'idées. Quelques exemples à suivre.

Le patient imagine et conçoit lui-même les aides techniques qui vont l'aider dans son quotidien. C'est la mission du Réhab Lab qui a été mis sur pied au centre de médecine physique et de réadaptation Bretegnier à Hericourt, pour les patients, mais aussi pour les soignants et les anciens patients.

Le laboratoire est constitué de deux imprimantes 3 D et deux ordinateurs CAO. Couplés, ils permettent de fabriquer ces objets indispensables aux personnes en situations de handicap. Un crochet pour fermeture de chaussure zippée, un support de gobelet, yaourt ou crème dessert, un système de maintien de livre ouvert, un grossissement de manche de fourchette.

L'innovation du jour à Héricourt : un crochet pour fermer sa chaussure d'une seule main Copier

"Ce sont des aides simples de la vie quotidienne" détaille Yannick Adam, professeur de sport adapté et porteur du projet de réhab Lab. "L'objectif est que le patient soit acteur de sa réinsertion".

Un support de crème dessert, un grossissement de manche de fourchette et un crochet de paille © Radio France - Christophe Beck

"Le patient est invité à évaluer son besoin en aide technique avant de le concevoir à l'aide du logiciel et de la confier la fabrication à l'imprimante 3D qui va donner corps à l'objet", explique Sandrine Peutiaux, directrice adjointe du centre de médecine physique et de réadaptation Beretegnier d'Hericourt. "On a commencé début janvier et déjà trente demandes ont été formulées par les patients, les anciens patients ou les thérapeute pour trouver ces objets qui vont faciliter le quotidien des personnes handicapées".

L'esquisse du crochet pour fermer d'une seule main sa chaussure zippée © Radio France - Christophe Beck

Pour ses débuts, le Réhab Lab bénéficie de la force d'un réseau de 25 laboratoires de ce type dans d'autres centres de réadaptation en France qui partagent leurs innovations pour aller plus vite et plus loin. Une bibliothèque de ces objets du quotidien est à la disposition de tous. A Héricourt, le laboratoire profite aussi des équipements de son grand frère : le Crunch Lab de l'UTBM de Belfort.