Ces quadragénaires de Côte-d'Or qui veulent se faire vacciner

Ils ne sont pas éligibles mais ils cherchent quand même à se faire injecter une dose de vaccins. Plusieurs quadragénaires de Côte-d'Or, comme Catherine, 48 ans, et son mari de 44 ans, se sont inscrits sur le site Covidliste, qui permet de s'inscrire pour recevoir une dose, même sans être éligible. C'est le cas de Catherine et son mari.

Prêts à faire des kilomètres pour recevoir une dose mais pas prêts à tout

Le couple de Dijonnais travaille dans le milieu médical sans être éligible. "On désire être activement vaccinés dès le départ, affirme la Dijonnaise qui s'est inscrite au moment de Pâques, mais nous savons qu'on va devoir attendre un moment. On sait pertinemment qu'il y a des doses disponibles en fin de journée et qu'il y a possibilité de les utiliser pour pas qu'elles ne soient jetées. Donc on s'est dit : pourquoi pas nous", lance-t-elle.

"On en a un peu marre d'être confinés, de ne pas pouvoir prendre du temps pour voir nos amis", Catherine, 48 ans.

Elle était prête à attendre deux semaines, mais toujours rien trois semaines après. Alors pourquoi attendre ? "On sait que pour retrouver une vie à peu près normale, il faudrait une couverture vaccinale assez élevée pour qu'on puisse retourner en terrasse. Un peu comme tout le monde, on en a un peu marre d'être confinés, de ne pas pouvoir prendre du temps pour voir nos amis", ajoute-t-elle.

Catherine, 48 ans, attend impatiemment de recevoir sa dose même sans être éligible.

Elle et son mari sont même prêts "à faire des kilomètres, aller à Chalon-sur-Saône, mais pas non plus pour piquer des doses aux personnes qui en ont besoin", tempère la quadragénaire.

Un homme se fait vacciner au premier jour de l'ouverture du vaccinodrome du Zenith de Dijon (Côte-d'Or). © Radio France - Cédric Hermel

Pas interdit, mais pas forcément conseillé par l'ARS

Selon l'Agence Régionale de Santé, se faire vacciner sans être éligible n'est pas interdit explique Aline Guibelin la responsable de la Côte-d'Or pour l'agence. Mais il y a un hic : "Toute place pris par quelqu'un qui n'est pas éligible au regard de son âge, c'est une personne de moins qui est dans la cible qui trouvera un rendez-vous, explique-t-elle. L'important c'est vraiment de se tenir à cette doctrine. L'enjeu de la dynamique de vaccination c'est se protéger et protéger les plus fragiles."

"Je comprends ces impatiences mais je demande juste d'être patient", Aline Guibelin, responsable pour la Côte-d'Or au sein de l'Agence Régionale de Santé.

Pourtant, Aline Guibelin dit "comprendre ces impatiences mais je demande juste d'être patient. Il va y avoir de nouveaux élargissements de la campagne de vaccination ces prochaines semaines", avance-t-elle.