COVID 19 : Ces réservistes limousins qui viennent prêter main forte aux personnels soignants

Face à l'épidémie de coronavirus les hôpitaux font de plus en plus souvent appel aux personnels de santé à la retraite qu'ils soient aides-soignants, infirmiers ou médecins. En Limousin les personnels soignants à la retraite se tiennent prêts à intervenir, mais d'autres sont déjà sur le terrain.

Jean-Michel Lepreux mène sa troisième mission depuis le début de l'épidémie de coronavirus. En retraite depuis quelques années cet ancien infirmier du CHU de limoges fait partie de la réserve sanitaire et c'est dans un EHPAD prés de Montpellier qu'il a été appelé en renfort ces derniers jours. "C'est très très difficile, les personnes âgées ont peur" explique t-il. "C'est difficile aussi pour les personnels, ils sont fatigués et ne peuvent pas prendre de congés, et moi je fais les nuits, c'est pour les aider que je suis là" ajoute Jean Michel Lepreux"

Roger Bottet, médecin creusois à la retraite appelé au SAMU

Il y a aussi les médecins qui viennent prêter main forte comme Roger Bottet, ancien généraliste à Chénérailles. A la retraite depuis seulement 6 mois il consacre deux matinées par semaine au SAMU de Guéret qui a besoin de renfort pour réguler les appels. "On me passe tous les appels concernant les conseils de médecine générale ou pour répondre aux inquiétudes, j'ai un rôle en quelque sorte de "tri"et ça libère la gestion du SAMU pour des appels plus pointus comme les dépistages" explique le docteur Roger Bottet. Pour lui être là était une évidence : "Vraiment ça ne m'est même pas venu à l'idée de rester dans mon coin"

"J'ai envie d'y aller mais ma famille me freine" un médecin réserviste de Limoges

Jean François Pons, ancien médecin généraliste à Limoges est membre de la réserve sanitaire depuis plusieurs années. Depuis le début de l'épidémie il se tient prêt à partir en mission mais avec cette situation inédite il doit aussi faire face aux craintes de ses proches "J'ai envie de participer à cette guerre mais plein d'inconnus me portent à réfléchir... mes enfants ont peur pour moi" explique t-il mais il se dit toujours partant. En attendant il est déjà mobilisé avec la croix rouge à Limoges pour venir en aide aux sans abris.