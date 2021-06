Césarienne, péridurales, épisiotomie : une carte recense les chiffres de chaque maternité d'Ile-de-France

C'est un site destiné au grand public et aux professionnels de santé qui vise à "rendre accessible, et de manière transparente, des données liées à l'accouchement". Sur accouchements.sante-idf.fr, l'Agence régionale de santé permet, grâce à une carte interactive, de connaître les chiffres des "pratiques obstétricales" dans les 78 maternités de la région, comme les taux de césarienne, péridurale ou épisiotomie. Ces données, collectées à partir de la base de données des hospitalisations (le Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), "sont à mettre en perspective avec votre situation particulière", avertit en préambule l'Agence régionale de santé (ARS).

En effet, les maternités de niveau 3, spécialisées dans la prise en charge des grossesses pathologiques, multiples et des grands prématurés, sont plus susceptibles de réaliser des accouchements nécessitant une césarienne. Cet outil de comparaison doit aussi "participer à l'amélioration de la pertinence des soins afin de diminuer la morbi-mortalité maternelle et infantile", c'est-à-dire les complications et les décès, souligne l'ARS.

Même au sein de maternité de même catégories, les pratiques peuvent différer beaucoup: parmi les quatre maternités parisiennes de niveau 3, le taux de césarienne varie ainsi de 18,7% à 30,6%. En Ile-de-France, 77,1% des accouchements en moyenne ont eu lieu l'an dernier par voie basse, parmi lesquels 85,9% sous péridurale (contre 79,5% et 81,1% respectivement dans toute la France). Un peu plus d'une femme sur cinq (22,9%) a accouché par césarienne, un peu au-dessus de la moyenne nationale (20,5%).