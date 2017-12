Indre-et-Loire : les aidants unanimes sur le don de RTT ou de congés en entreprise

La proposition de loi sur la cession des repos, RTT, et congés aux aidants familiaux est bien accueillie par les parents des malades Alzheimer et Parkinson

Les députés ont voté jeudi dernier la loi qui permet désormais aux salariés d'entreprise de céder des RTT, des repos ou des congés aux aidants de personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. A Tours, l'association France Parkinson en parle ce lundi au Sanitas. Elle organise une journée d'information et de sensibilisation pour les aidants. Sur un total de 11 millions d'aidants en France, 4 millions ont une activité professionnelle et manquent de temps pour s'occuper de leurs proches. En Touraine, on constate que pour ceux là, le quotidien est une vraie galère.

A Montbazon, le mari de Françoise Brun qui souffre d'une dégénérescence massive des neurones (forme aggravée de la maladie d'Alzheimer) accapare le quotidien de son épouse. Celle-ci est retraitée. Le transfert des RTT ou des congés c'est donc pour les autres, mais elle s'en réjouit.

Les personnes qui travaillent, je leur tire mon chapeau. bien sûr, elle ne sont pas au quotidien avec le malade mais il faut quand même qu'elles gèrent tout. Moi qui suis à la retraite, je n'ai pas un moment à moi parce que je m'occupe de mon mari. Je pense que la proposition de loi adoptée par les députés est formidable, cela aurait dû être fait il y a des années

Faute de moyens, Françoise n'a qu'une seule journée de repos par semaine, lorsque son mari se rend à l'accueil de jour du Relais Cajou de Chambray-les-Tours. Actuellement l'aide financière maximale dans la loi Sécurité et Vieillesse est de 500 euros par an. Elle voudrait bien une augmentation de ces aides de l'Etat et de l'APA du département pour les aidants. Anne Ciguret-Bardieux est du même avis. Elle est directrice des Relais Cajou en Indre et Loire, ce sont des accueils de jour pour les personnes souffrant de maladies dégénératives. Pour la directrice, si céder ses RTT ou ses RH est important, elle attend plus de l'Etat qu'une simple loi.

Les dons de RTT sont une bonne chose s'il y a de la solidarité dans les entreprises, maintenant on peut se poser la question: est-ce que l'Etat a envie de faire quelque chose de fort pour les aidants? On ne fait pas assez sur un plan financier malgré la loi Sécurité et Vieillesse qui remonte à Marisol Touraine.

A Tours, le conjoint de Maryse Roussinot a été diagnostiqué Alzheimer cette année, il n'a que 58 ans. Comme Maryse est obligée de travailler, elle a pris quelqu'un à domicile. Son témoignage rappelle que la loi laisse la liberté aux aidants d'accepter ou de ne pas accepter les RTT ou les congés de collègues solidaires, car comme le dit Maryse, le travail pour un aidant, cela peut aussi être un soulagement dans un quotidien très lourd à porter.

En Touraine, il existe le RESA, Réseau de Soutien aux Aidants Familiaux en Indre-et-Loire (02 47 40 00 59). Constitué d’une équipe pluridisciplinaire (psychologue, kinésithérapeute, ergothérapeute, diététiciennes et socio-esthéticiennes), le RESA propose une prise en charge des aidants familiaux confrontés à de graves difficultés