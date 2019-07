Cet été, l'Indre-et-Loire prévient les noyades en apprenant à nager à ses enfants en milieu naturel

Indre-et-Loire, France

Depuis la canicule, on compte une noyade accidentelle par jour en France et la dernière enquête de Santé Publique France montre une hausse de 30% du nombre de noyades depuis 2015. Il y a eu 1649 noyades l'an dernier, 25% d'entre elles ayant été mortelles. Les enfants de moins de 6 ans sont particulièrement touchés et l'apprentissage de la natation le plus tôt possible est un bon moyen de prévenir ces accidents. Cet été, le département d'Indre-et-Loire et le comité départemental de natation ont mis en place pour la 3ème année de suite le dispositif "J'apprends à nager en Touraine". En deux ans, il a déjà permis à 57 enfants de 4 à 12 ans d'apprendre à nager.

Sur le plan d'eau de Chemillé-en-Indrois, dans le Lochois, Yannick Burnel est l'un des deux maîtres-nageurs du comité départemental de natation qui officie sur place. Il explique que les cours de natation gratuits pour les petits sont avant tout des cours d'apprentissage de la connaissance de l'eau.

Ce qui est important chez les jeunes enfants c'est de leur faire prendre connaissance de l'eau en tant qu'élément. L'eau c'est ludique mais forcément il y a des dangers. On ne se lance pas comme çà dans l'eau sans en connaître la profondeur, sans connaître le sol, et savoir que lorsqu'on va jusqu'à une bouée, il faut penser au retour! Ce qui veut dire qu'avant d'apprendre à nager il faut être à l'aise dans l'eau, et c'est notre travail d'aider les enfants à le devenir -Yannick Burnel, maître-nageur

On peut s'inscrire tous les jours pendant l'été sur trois plans d'eau en Touraine © Radio France - Denis Guey

Il y a trois plans d'eau naturels en Touraine où les cours de natation sont dispensés gratuitement aux enfants entre 4 et 12 ans: Chemillé-en- Indrois, Bourgueil, et Château-La-Vallière. Cette année, depuis le 1er juillet, 20 enfants les suivent à Château-La-Vallière et 5 à Bourgueil. Sur le plan d'eau de Chemillé, ces cours gratuits de natation débutent à peine et pour amener les parents à y inscrire leurs enfants, Yannick Burnel raconte comment il pratique: "on travaille d'abord sur la respiration, puis sur la propulsion, et après seulement on commence à travailler la technique de nage". Une fois les bases posées, il y a ensuite le petit plus comme le dit Arthur Lamirault, le second maître-nageur: "le passage de dauphin, blanc, violet, bleu, vert, jaune et rouge., qui consiste à passer des tests de distance, d'immersion aquatique, et de saut dans l'eau".

Il y a de quoi donner envie à Hugo et à son papa. Hugo a 6 ans et son papa aimerait bien le voir nager.

Il patauge un petit peu, il fait des petits mouvements mais il n'arrive pas à nager la tête hors de l'eau! Une petite journée comme çà, sous le soleil et à jouer dans l'eau du lac, c'est une bonne approche du contact de l'eau pour la natation -Jérôme, le papa de Hugo, futur nageur

"Tu arrives à nager, Hugo, ou tu ne sais pas nager?" "Heu,...moyen" "Pourquoi à ton avis c'est important de savoir nager?""Pour pas s'étouffer! " et il a bien raison Hugo. C'est pourquoi il faut vite qu'il apprenne à nager la tête hors de l'eau. Sur le plan d'eau de Chemillé-sur- Indrois, il a tout l'été pour çà.