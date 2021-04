Cet habitant de Châtillon-sur-Seine se bat contre la maladie de Parkinson

C'est une maladie qui se manifeste par des troubles du mouvement. Une maladie neuro-dégénérative qui s'attaque à certains neurones de notre cerveau, ceux qui produisent la dopamine. Une maladie qui concerne 200 000 français dont 5 000 bourguignons.

Malade depuis 2016

Ce dimanche c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. C'est en 2016 que Denis Bourtequoy, 66 ans, ex-employé de banque résidant à Châtillon-sur-Seine a appris qu'il en était atteint. Depuis quelques mois il est représentant de l'association "Vivre avec Parkinson".

De l'argent pour la recherche

Association qui organise tout ce week-end des courses à pied, à vélo ou encore en rollers. Le but est de récolter de l'argent en faveur de la recherche mais aussi d'inciter les malades à "bouger". C'est très important estime Denis Bourtequoy.

Si on ne bouge pas c'est le fauteuil roulant

"La maladie de Parkison se caractérise par le manque de dopamine. La dopamine qui fait fonctionner les membres : les bras, les jambes etc. Et si on ne bouge pas on peut finir en fauteuil roulant. C'est pourquoi il faut vraiment bouger. De mon côté bien que malade depuis 5 ans, je suis adhérent d'un club de cyclo, je fais du vélo".

Denis Bourtequoy : "sans le médicament je me sens comme un pépère de 90 ans" Copier

Je suis comme un vieux pépère

On ne sait pas d'où vient cette maladie peut-être due en partie aux pesticides mais très vraisemblablement multifactorielles d'après les médecins. Même s'il n'existe pas de traitement miracle, heureusement les malades peuvent compter sur les médicaments qui leur facilitent la vie. "Si je ne prend pas le médicament je suis -excusez moi le terme- comme un vieux pépère de 90 ans, je n'arrive pas à marcher correctement ni même à mettre un pied devant l'autre. Avec ce médicament tout redevient presque comme avant".

"Il faut se bouger" explique Denis Bourtequoy Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mouvements ralentis, tremblements

Des mouvements ralentis, des tremblements, des difficultés à marcher, généralement la maladie de Parkinson est diagnostiquée aux alentours de 58 ans. On ne sait pas pourquoi certaines personnes la développent et pas d'autres mais une chose est sûre -selon Denis Bourtequoy- les malades seraient désormais de plus en plus jeunes.

Vous pouvez participer de chez vous

Si vous voulez donner un peu d'argent à la recherche en participant à ces courses de 2, 5 ou 10 km vous pouvez vous inscrire sur le site internet de l'association "vivre avec Parkinson". Sachez qu'il n'y a pas de contraintes de lieu puisqu'en raison de la pandémie il est interdit de se rassembler à plus de six.

On parle de cette journée mondiale autour de la maladie de Parkinson ce dimanche 11 avril 2021 dans la matinale de France Bleu Bourgogne de 7h à 9h (98.3 ou 103.7)