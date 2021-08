Cette année, c'est le moustique tigre qui attaque le plus dans l'Hérault

Ce moustique tigre-là ne piquera plus personne

En bord de mer et en ville, ils sont là et se font bien sentir. Les moustiques attaquent, mais pas de la même manière selon les espèces. En ville, le moustique tigre a profité d'un climat qui lui est favorable, tandis que son congénère des zones humides est plus à la traîne.

L'Entente interdépartementale pour la démoustication (EID Méditerranée) est l'opérateur public chargé de surveiller le développement des moustiques sur le littoral occitan et, le cas échéant, de réaliser des traitement pour limiter leur reproduction. Dans l'Hérault, une centaine d'agents scrutent donc les étangs et les marais où se reproduisent principalement le moustique "ordinaire" de zones humides.

Signe de leur recul, l'EID n'a épandu son produit anti-larves que sur 3.700 hectares depuis le début de l'année. Une surface en net recul par rapport aux cinq dernières années. La moyenne se situait alors entre 5.000 et 6.000 hectares traités à cette période de l'année selon Jean-Claude Mouret, le coordinateur des opérations de l'EID :

"L'année 2021 est plutôt une année assez basse en termes de nuisances (liées aux moustiques, ndlr)." - Jean-Claude Mouret

"Effectivement il y a eu quelques averses et des coups de mer, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un événement météo propice aux moustiques (de zones humides, ndlr) ces dernières semaines", explique-t-il. Sans être pour autant catégorique, car la situation peut changer très vite. En l'espace de sept jours exactement, le temps que des larves de moustiques puissent atteindre leur maturité et prendre leur envol.

Si le moustiques de zones humides est donc moins présent, il peut tout de même se déplacer sur un rayon de 15 km. Un très grand terrain de jeu pour les femelles qui sont en quête de sang pour accélérer la croissance de leurs œufs.

Recrudescence du moustique tigre

Dans les villes, c'est donc un autre prédateur qui fait rage : le moustique tigre. Lui ne peut voler que sur 150 m autour de son lieu d'éclosion, mais il est nettement moins exigeant pour se reproduire. Un fond d'eau dans une coupelle lui suffit. Ce qui explique sa recrudescence cette année pour Jean-Claude Mouret :

"Globalement c'est un été qui lui est plutôt favorable." - Jean-Claude Mouret

Face au moustique tigre, l'EID n'a pas de traitement. Hormis de rappeler inlassablement quelques bons gestes : vider tous les récipients du jardin et porter des vêtements longs et clairs de préférence. En attendant, "c'est lui qui est à l'origine des principales nuisances en ville", pointe Jean-Claude Mouret.

