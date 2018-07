Perpignan, France

Et si vous aidiez les secours à sauver des vies ? Chaque année dans les Pyrénées-Orientales, plus de 800 personnes font un arrêt cardiaque. Et seules 70 en réchappent, bien souvent parce que les secours n'ont pas pu arriver assez vite.

C'est la raison pour laquelle le Samu des Pyrénées-Orientales a lancé ce mercredi l’application smartphone "Sauv'Life". Elle permet à des citoyens volontaires d'être prévenus immédiatement si un arrêt cardiaque se produit près de chez eux. L’application les guide vers la victime pour pratiquer les premiers gestes, le temps que les secours arrivent.

« En France, les secours mettent en moyenne 13 minutes pour arriver », constate le Docteur Lionel Lamault, président et co-fondateur du dispositif. « Or, en cas d’arrêt cardiaque, chaque minute qui passe abaisse de 10% les chances de survie ». Résultat, le taux de survie n’est que de 5%...

« Les premières minutes sont donc cruciales. Et l’application va nous permettre de les gagner », confirme le docteur Jean-Marie Bonnec, directeur médical du Samu dans les Pyrénées-Orientales.

Pour participer au dispositif, il suffit de télécharger l’application sur son smartphone, et de rester géolocalisé. « Nous recherchons des volontaires formés aux gestes de premiers secours, mais pas seulement. Car pour courir chercher un défibrillateur, il suffit d’avoir deux bras et deux jambes »

D’ores et déjà, une centaine de volontaires ont téléchargé l'application dans 8 communes des Albères, grâce à la mobilisation de l’association de citoyens "Agir autrement aujourd'hui".

Le département des Pyrénées-Orientales est le onzième à mettre en place le dispositif.