Cette enseignante recherche un dentiste depuis presque un mois, "on a remué ciel et terre en Mayenne"

Notre invitée sur France Bleu Mayenne ce jeudi 15 juin 2023 est Charlotte Roudier, une habitante de Courbeveille dans le Sud-Mayenne. Depuis trois semaines, la jeune femme est en mission : elle cherche un dentiste pour réparer la dent cassée de son mari, Cédric. Ils ont téléphoné à plus de 50 cabinets, sans résultat. Lassée, Charlotte Roudier a lancé un appel à l'aide sur Facebook, demandant aux Mayennais et Mayennaises de lui donner un coup de main.

ⓘ Publicité

France Bleu Mayenne : D'abord, depuis quand votre conjoint souffre-t-il des dents ?

Charlotte Roudier : L'origine de cette histoire de dent, c'est une carie vieille de plusieurs années, qui a été soignée par le dentiste qui suivait Cédric, mon conjoint et qui après a pris sa retraite. Le plombage a sauté il y a déjà un petit moment et déjà, impossible de trouver un dentiste. Donc on a laissé ça comme ça parce qu'il n'avait pas plus mal que ça. Et naturellement, la dent a fini par casser. Et maintenant, on a retourné ciel et terre pour trouver un dentiste en Mayenne. Et malgré, plus de 50 cabinets appelés, il n'a toujours pas de solution et pas de dentiste. Il me disait tout à l'heure il est à six Tramadol par jour, un antalgique relativement puissant et surtout très addictif, qui n'est pas recommandé sur le long terme. Ça me rappelle la campagne publicitaire et les reportages sur le fait que les Français se soignent tous seuls. Mais là, concrètement, on n'a pas le choix parce que s'il n'a pas le Tramadol, il ne peut tout simplement ni parler, ni manger, ni même déglutir, tellement qu'il a mal et ça va crescendo depuis une bonne semaine puisque j'imagine qu'il y a une infection qui est en train de se déclarer. C'est de pire en pire tous les jours.

Vous avez téléphoné à une cinquantaine de cabinets différents, qu'est-ce qu'on vous répond ?

En général, c'est un répondeur qui me dit que le cabinet ne prend pas de nouveaux patients, ce que je comprends. Nous, on ne cherche pas un dentiste pour nous suivre éternellement. On cherche quelqu'un qui va ponctuellement régler ce problème. Mais comme on n'arrive jamais à avoir personne et que même quand on réussit à avoir quelqu'un au bout du fil, on nous dit que même pour réparer une dent cassée, ce n'est pas possible. Les solutions, il n'y en a pas vraiment. On m'a dit d'appeler le conseil de l'Ordre des dentistes de la Mayenne. Une dame charmante, comme les autres, m'a dit qu'elle ne savait pas. On m'a dit d'appeler en Ille-et-Vilaine, ce que j'ai fait, jusqu'à Vitré. Ils ne prennent pas non plus. On m'a dit d'appeler le centre des urgences dentaires de Château-Gontier, qui est perpétuellement débordé. J'ai mis au moins trois jours à les joindre pour qu'on me dise que d'abord il fallait appeler le 116 117 après 20h pour être orienté par le dentiste de garde, sauf que l'on n'a jamais réussi à avoir quelqu'un. Et hier soir, quand j'ai appelé, je suis tombée sur le Samu et je me suis fait passablement secouer par l'opératrice, ce que je comprends puisque le Samu, c'est pour sauver des vies, ce n'est pas pour s'occuper des dents cassées. J'avais très honte de les avoir dérangés pour ça et là aussi, on m'a dit non. En fait, nous on a zéro solution à part le dimanche matin, éventuellement réessayer pour avoir un dentiste de garde. Mais le dernier dimanche matin où j'ai essayé, je n'ai jamais eu personne.

Vous avez donc publié un post sur un groupe de Mayennais sur Facebook, pour demander de l'aide autour de vous. Il a été partagé plus de 60 fois et il y a plus de 150 commentaires. Quels conseils avez-vous reçu ?

On m'a conseillé d'aller dans les grandes villes : Le Mans, Rennes, Paris. Le problème, c'est que c'est loin et que ça coûte cher de s'y rendre. C'est sûr qu'à Paris, on va avoir un rendez-vous demain, mais même en Blablacar, ce n'est pas gratuit. Et je trouve qu'au-delà du temps perdu et de l'énergie dépensée, ça pose le problème de l'égalité de l'accès aux soins pour tous. Certains peuvent sans problème payer un billet de train aller-retour pour aller se faire soigner à Paris, mais d'autres non.

Est-ce la première fois que vous avez du mal à vous faire soigner dans notre département ?

Non, on a eu à faire un scanner il y a quelques années, pour mon compagnon, qui a une sciatique persistante. Il était en arrêt de travail depuis plusieurs mois, il ne pouvait plus marcher. Là aussi, j'ai téléphoné presque autant de fois que pour trouver un dentiste. J'ai fini par trouver un rendez-vous à Nantes où on m'a garanti un scanner mais quand on est arrivé à Nantes, on nous a dit finalement on avait rendez-vous avec un chirurgien orthopédiste et que le scanner, ce ne serait pas avant six mois. Donc cette fois-ci, comme il ne pouvait vraiment plus marcher du tout, je l'ai envoyé à Paris, dans un centre privé où on a eu un rendez vous en cinq jours. Ça a coûté, au total, plus de 500€. On voit que ça ne date pas d'hier. Et encore une fois, c'est une question d'argent pour se faire soigner correctement, de temps et de connaissance aussi parce que moi j'ai habité 25 ans à Paris, je connais encore du monde et je sais comment Paris fonctionne. Mais je pense que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de cette grande ville, c'est intouchable, tout simplement.

Quelle est la suite pour votre conjoint ?

Il a un nouvel antalgique à base de morphine mais je suis à bout de solution donc on va finir par aller à Rennes, à l'hôpital Pontchaillou, le grand hôpital de Rennes qui est très performant et bon dans toutes les disciplines et qui soigne les gens. J'espère que ça ne va pas finir de nous ruiner.

Avez-vous déjà participé à des manifestations contre les déserts médiaux ? Il y en a souvent devant l'hôpital de Laval pour dénoncer la fermeture des urgences et le manque de médecins dans le département.

Non. Moi, j'ai une autre façon de faire. Je m'exprime sur les réseaux sociaux avec un certain suivi pour relayer ce que je trouve dérangeant, anormal ou nécessitant une intervention urgente. Comme avec ce post Facebook. Même si, j'espérais un peu qu'un dentiste se manifeste et me dise 'Moi je vous prends, venez demain'. Ça n'a pas été le cas. Simplement, on voit qu'on est tous dans la même galère. Et je ne sais pas si ça doit faire plaisir, mais on se dit qu'il y a une solidarité. Les gens ont essayé de donner des conseils. Du pire, on en ressort toujours quelque chose de bien finalement.