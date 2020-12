Une famille castelroussine a survécu à une intoxication au monoxyde de carbone

Un soir de janvier 2017, alors qu'ils sont à leur domicile de Châteauroux, Jérôme et sa femme éprouvent subitement des maux de tête. Depuis la chaudière à la cave, le monoxyde de carbone, gaz toxique et inodore s'est répandu. Ils s'en sont sortis grâce à de bons réflexes et une part de chance.

Ce lundi à 7h45, avec le colonel Eric Belgioïno, patron des sapeurs pompiers de l'Indre, France Bleu Berry vous propose de faire le point sur les risques liés à l'intoxication au monoxyde de carbone.

Jérôme, sa femme et son bébé l'ont échappé belle. Du monoxyde de carbone a envahi leur maison un soir de janvier 2017. En cause : la chaudière à la cave.

Il fait une sieste au rez-de-chaussée, sa femme prend une douche à l'étage, et le petit Léopold dort déjà. Les deux adultes ressentent alors les premiers symptômes, subitement et simultanément. "Ma femme est descendue et me disant "j'ai mal à la tête". Je ne me sentais pas très bien non plus, j'avais mal au crâne. On a trouvé bizarre qu'on ait tous les deux les mêmes symptômes le même jour au même moment. Au début on s'est dit que c'était quelque chose qu'on a mangé."

Bons réflexes

Mais le père de famille décide de chercher ailleurs la cause de ce malaise, sur une intuition : "En descendant à la cave, là où il y avait la chaudière. J'ai senti que j'avais les jambes en coton, un rétrécissement de la vision, je ne voyais plus rien." Jérôme vient de ressentir des symptômes aigus d'une intoxication au monoxyde de carbone dégagé par sa chaudière. En cause : la combustion incomplète d'un carburant : en l'occurence, du fioul.

_"J'ai compris tout de suite ce que c'était. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je remonte à l'étage." Mais son esprit se trouble. Son cerveau reçoit de moins en moins d'oxygène, asphyxié par le monoxyde de carbone. "Il y a un petit blanc dans ma mémoire. Tout ce que je sais c'est quand les souvenirs me reviennent, on a ouvert toutes les fenêtres pour aérer, j'ai déjà appelé les pompiers et on attend qu'ils arrivent."_

Echappée belle

Il s'en est fallu de peu. Les secours les prennent en charge et procèdent à des examens pour vérifier le taux de ce gaz dans leur sang. Chez les deux parents, il est critique. Leur enfant a été moins exposé.

Tous deux danseurs, ils éprouvent des séquelles physiques pendant un mois : tendinites, tensions musculaires, crampes. Leur enfant, moins exposé, n'a pas présenté de troubles. Un empoisonnement au monoxyde de carbone peut provoquer des retards de développement chez les enfants en bas-âge.

En 2020, les pompiers de l'Indre sont intervenus sur une dizaine de cas d'intoxication au monoxyde de carbone. Chaque année, près de 3000 sont victimes d'une intoxication accidentelle. Une centaine en meurt. Première cause de cet accident : les chaudières vétustes ou mal entretenues.