"Cette fois, il y a des jeunes qui meurent de la Covid" s'inquiète Frédérique Nay, de FO Santé 53

On ne saura qu'en fin de semaine si le reconfinement a eu des effets positifs sur l'épidémie. En tout cas, Olivier Véran, le Ministre de la Santé, assure qu'il y a une "certaine amélioration". Mais Frédérique Nay, secrétaire départementale de FO Santé, qui travaille dans un centre médico-social à bais, n'est pas vraiment du même avis : "alors là j'en doute un petit peu, quand je vois comment çà se propage dans nos structures, honnêtement j'en doute un peu, j'espère qu'il a raison et que ça va descendre rapidement.

Si on avait eu assez de personnel, ça se serait passé autrement-Frédérique Nay, secrétaire FO Santé 53

D'après Frédérique Nay, la situation est extrêmement tendue dans les hôpitaux : "ça fait des années qu'on dénonce le manque de personnel. _Actuellement les collègues sont très angoissés, ils ont peur de l'attraper, de ne pas bien faire leur travail, l_e manque de personnel est criant."

Contrairement au premier confinement, là toutes les tranches d'âges sont touchées

Lors du premier confinement, il y avait surtout des personnes âgées, ce n'est plus le cas aujourd'hui assure la soignante : "il faut faire très attention, car il y a des jeunes, des moins jeunes, certains jeunes sont asymptomatiques, mais il y a aussi des jeunes qui sont très impactés et qui en décèdent.". D'après l'Ordre des Infirmiers, 40% des infirmiers comptent démissionner, cela n'étonne pas Frédérique Nay : " ça va même s'accélérer, j'ai de plus en plus de collègues qui démissionnent, qui prennent des disponibilités car ils n'en peuvent plus de travailler dans ces conditions, on est méprisé, financièrement on ne s'en sort pas, on travaille dans des conditions très difficile, avec des horaires difficiles, ça on le savait, mais depuis 2010 on n'a pas été augmenté, et c'est pas la petite augmentation qu'on nous a accordée avec le Ségur de la Santé qui va changer quelque chose, surtout que tout le monde ne l'a touche pas.. Moi je travaille dans un centre pour adultes handicapés, dans la partie ehpad mes collègues touchent la prime de 183 euros, en revanche nous qui travaillons dans le centre médico-social on ne la touche pas!"