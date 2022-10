Cette habitante du Nord-Isère milite pour une campagne de santé publique contre les AVC

150.000 Français par an sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. C'est même arrivé deux fois en l'espace de 12 jours à Jessica Jacques, il y a six ans. Depuis, cette habitante du Nord-Isère se bat pour qu'une campagne de santé publique contre les AVC soit mise en place. Une journée mondiale comme ce 29 octobre, ce n'est pas suffisant selon elle.

ⓘ Publicité

Sa détermination lui vient de son expérience. Lors de son premier AVC il y a six ans, Jessica Jacques travaille en Touraine. Elle a très mal derrière la tête, perd en partie la vue et a du mal à parler avec ses collègues. Son chef appelle le 15 mais une fois aux urgences, "je pense qu'en vue de mon âge, ils sont passés à côté du diagnostic et il a fallu 53H pour passer une IRM et mettre le mot AVC sur ce qui était en train de m'arriver" témoigne Jessica Jacques, alors que chaque minute compte.

Les signes d'AVC restent méconnus

Elle met plusieurs années à marcher de nouveau. Aujourd'hui, elle fatigue plus vite mais elle retravaille, "c'est quand même une belle bataille de gagné mais le combat continue parce qu'on peut être frappé à n'importe quel âge. Il y a 1000 enfants chaque année qui sont frappés d'un AVC et c'est totalement méconnu. Les prises en charge, au vue de la méconnaissance, sont super longues."

L'AVC est entre autre la première cause de mortalité de la femme en France, avant le cancer du sein, "malgré ça, la plupart d'entre nous ne connaît même pas les premiers signes d'un AVC et ne peut pas agir vite." Parmi les signes qui doivent alerter, "une personne avec un sourire déformé", "la difficulté ou l'impossibilité à lever un bras ou une jambe" ou encore le "trouble de la parole."

Suite à ses deux accidents vasculaires cérébraux, Jessica Jacques a lancé une pétition pour tenter d'alerte le ministère de la Santé sur les accidents vasculaires cérébraux. Cette pétition approche des 21.000 signatures et elle porte trois revendications principales : des spots de Santé Publique France réguliers de prévention à la télé ou à la radio pour connaître les signes d'AVC, une meilleure détection des personnes qui présentent des facteurs de risque comme de l'hypertension ou du diabète. Enfin, Jessica Jacques souhaite que les victimes et leurs aidants soient mieux accompagnés "parce que c'est vraiment une tornade, mieux accompagner ces personnes après l'AVC face à toutes les démarches administratives ou de rééducation qui peuvent se présenter."