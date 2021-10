Elle va fermer son cabinet de Saint-Jean-Soleymieux ce vendredi. Placé en cessation d'activité. De toute façon, elle n'y travaillait plus depuis le 14 septembre. Karine Joubert ne peut plus être kiné. Parce qu'elle n'est pas vaccinée contre le covid.

Cette kiné affirme qu'elle ne peut pas se faire vacciner et qu'elle est contrainte d'arrêter son activité

Karine Joubert reste diplômée mais ne peut plus exercer en tant que kiné

Karine explique qu'elle ne peut pas se faire vacciner. Elle ne veut pas s'étaler, évoque le secret médical, mais affirme qu'elle ne rentre dans aucune case prévue par l'agence régionale de santé. "Vu mes antécédents médicaux, je ne peux pas me faire vacciner. L'ARS a mis un cadre très strict par rapport à la vaccination. Et je ne rentre pas dans ce cadre-là. Il y a une liste qui est très précise. Dans mon cas ça ne correspond pas à ces maladies rares-là. Il y a une impasse. Ce n'est pas répertorié".

Karine Joubert prend acte de la situation et quitte son cabinet de Saint-Jean-Soleymieux le 14 septembre au soir. Un cabinet qu'elle avait lancé en juin dernier avec une jeune consœur, soutenu par la mairie, qui avait rénové un local pour 20.000 euros.

Ce vendredi, le cabinet sera définitivement fermé, en cessation d'activité. Un coup dur pour ce projet, pour la vie et l'activité dans le village et pour les patients qui avaient suivi Karine depuis son ancien cabinet de Montbrison : "Il y avait beaucoup d'émotion des patients. Ils ne comprennent pas. Ils m'ont vue travailler : depuis le départ j'ai toujours pris beaucoup de précautions. Je n'ai pas pris çà du tout à la légère. Je vois bien l'impact que peut avoir le virus. Il y a une incompréhension par rapport à ce qu'il se passe".

Après 26 années de kinésithérapie Karine raccroche donc la blouse, sans colère, mais avec tristesse. "J'en veux à personne. Je ne pense pas que ce soit simple en ce moment au niveau politique de gérer un pays quand il arrive une chose pareille. Et ce n'est pas en en voulant à qui que ce soit que ça va arranger les choses. Par contre, je pense vraiment, sincèrement, que de quelque chose comme ça, on peut sortir grandis en s'entre-aidant, en s'écoutant, en essayant de trouver des solutions ensemble. Et en fait, là, ce n'est pas ce qu'il se passe".

Karine est en train de créer son entreprise de formation à destination des entreprises pour la gestion du stress et des émotions en milieu professionnel.