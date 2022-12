Cette petite Bretonne va pouvoir bénéficier d'un traitement prometteur contre la mucoviscidose

C'est en sortant de l'école à Rennes que Louna a appris la bonne nouvelle. Sa maman, trépignant d'impatience, a annoncé à la petite fille de CM2 qu'elle était désormais éligible à une thérapie contre la mucoviscidose, jusqu'ici réservée aux malades de plus de 12 ans. Le ministre de la santé a annoncé dimanche 18 décembre que le Kaftrio, serait désormais remboursé pour les enfants de 6 à 11 ans. Louna "attendait cette annonce depuis longtemps." A 10 ans, elle est née avec cette maladie génétique qui lui cause une toux quasi permanente et des problèmes de respiration.

Une vie pleine de contraintes

Le quotidien de Louna est rythmé par la maladie. La petite fille fait jusqu'à 12 séances de kinésithérapie par semaine, se rend tous les trois mois à l'hôpital, prend une kirielle de médicaments et doit boire un à trois litres d'eau par jour. "C'est très lourd" abonde Maeva, la mère de Louna. L'enfant est toujours interrompue dans ses activités quotidiennes, "quand elle est avec ses amis. Ses séances de kiné empiètent sur l'école et sur les moments où on est tranquilles toutes les deux. Elle doit toujours penser à faire ses soins pour rester en bonne santé."

La promesse d'un "répit"

Toutes les deux attendent beaucoup du Kaftrio, un comprimé commercialisé par le laboratoire américain Vertex Pharmaceuticals que le ministre de la Santé François Braun voit comme une promesse de "vie quasiment ordinaire." C'est aussi l'espoir de la famille rennaise. "Les retours des tests sont bons, ça me donne beaucoup d'espoir", dit, soulagée, Louna. "J*'ai l'impression que ça va me donner du répit et me permettre de trouver de la sérénité. Je vais pouvoir réduire la kiné et les visites à l'hôpital. Ça ne me guérira pas entièrement. J'ai presque envie de dire que c'est mieux comme ça, la mucoviscidose fait maintenant partie de ma vie, elle est une partie de moi", ajoute la petite fille qui sait qu'elle devra prendre ce traitement à vie.