Cévennes : 2.500 personnes privées d'eau potable à cause d'une pollution autour de Chamborigaud

Les habitants de Chamborigaud et des communes voisines, dans les cévennes gardoises, sont privés d'eau potable. La cause : des doses importantes d'herbicide détectées dans le Luech. C'est déjà la deuxième fois depuis le mois de mars. qu'un tel incident se produit. Une distribution d'eau en bouteilles est organisée dans les six communes concernées par la pollution : Chamborigaud mais aussi La Vernarède, Portes, Le Chambon en quasi-totalité et une partie du Martinet et de Peyremale.

De nouveaux prélèvements ont été effectués ce jeudi mais les résultats ne seront pas connus avant la fin de la semaine prochaine.