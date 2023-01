CGT Santé et le collectif Médecins pour demain en Vaucluse critiquent les propositions d'Emmanuel Macron

Les syndicats de personnel de santé et le collectif de Médecins pour Demain critiquent le plan présenté par Emmanuel Macron pour le système de santé. Le président veut "gagner du temps pour les soignants".

Le président demande que le temps de travail à l'hôpital soit réorganiser avant l'été. Le président veut aussi réformer la gouvernance des hôpitaux.

"Ce qu'il raconte est complètement aberrant" - CGT Santé de Vaucluse

A l'hôpital de Montfavet, Claire Moréno, de la CGT, critique sévèrement les propositions d'Emmanuel Macron : " le président dit, ‘les gens sans médecins traitants, ils vont appeler le 15’. Mais au 15, ils ont autre chose à foutre que de répondre parce qu’il n’y a pas de médecins traitants alors que quelqu’un fait un arrêt cardiaque. C’est lui qui créé cette tension . C’est complètement aberrant ce qu’il raconte ! Il parle de contractualisation, c’est magnifique. Ca veut qu’il va mieux payer les personnes qui viennent en CDD mais que notre statut de fonction publique hospitalière ne sera pas amélioré. On est malheureusement pas payé à hauteur de nos diplômes".

"Venez voir dans les services de l'hôpital, monsieur le président" propose la CGT Santé

A l'hôpital d'Avignon, le syndicat CGT a attentivement écouté les propositions du président avant de les critiquer.

Cathy Larsson, de la CGT Santé de Vaucluse estime qu'il faut d'abord recruter du personnel : "le président veut retrouver une échelle humaine… mais j’ai envie de lui dire venez dans les services monsieur le Président, venez voir comment les équipes, les soignants, les non-soignants, les paramédicaux, les administratifs, la technique travaillent déjà ensemble. Il y a des coopérations d’équipe avec tout ceux qui font tourner l’hôpital. Ce n’est pas parce qu’il va le mettre sur un papier que ça ira mieux*. Il faut du personnel, c’est la base. On ne peut pas réorganiser un hôpital en souffrance sans personnel"*.

Le collectif Médecins pour demain en Vaucluse demande des aides financières

Emmanuel Macron veut "mieux rémunérer" les médecins qui "assurent la permanence des soins".

Le médecin généraliste d'Avignon Thomas Viviez estime que cette permanence marche "plutôt bien" en Vaucluse. Il fait partie du collectif Médecins Pour Demain qui réclame une consultation à 50 euros. Il regrette que le président n'ait pas évoqué le suivi des malades : " pour la permanence es soins, je fais de la régulation au centre 15 et on a rarement des plages vides, même pendant les périodes de tension. Le problème, c’est le suivi des malades au quotidien puisque l’acte médical est pas suffisant valorisé. On manque d’aide". Lorsque le président évoque les assistants médicaux pour gagner du temps pour les médecins, le généraliste d'Avignon considère que "c'est une bonne idée mais on n’a pas la trésorerie pour former puis recruter ces assistants médicaux. Il nous faut des aides"