Les autorités sanitaires appellent à la vigilance dans le Haut-Rhin : des cyanobactéries pourraient se développer dans certains plans d'eau, étangs et rivières. Elles peuvent provoquer des intoxications chez l'homme, mais elles sont aussi très dangereuses pour les chiens.

Chaleur et sécheresse : comment reconnaître les cyanobactéries qui risquent de se développer en Alsace ?

C'est très tentant en cet été 2022 où les températures restent élevées : piquer une tête dans un plan d'eau, ou laisser le chien se baigner dans une petite rivière. Mais les cyanobactéries pourraient bien gâcher la sortie. Ces micro-organismes se développent dans l'eau avec la chaleur. Dans le Haut-Rhin, les autorités sanitaires appellent donc à la vigilance.

Des toxines dangereuses pour l'homme

Les cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent provoquer des intoxications chez l'homme. Après une baignade, si vous avez des démangeaisons, irritations de la peau, du nez, de la gorge ou des yeux, boutons, tremblements, fièvre, douleurs abdominales, douleurs musculaires, nausées, vomissements, étourdissements, il faut rapidement appeler votre médecin traitant ou faire le 15.

Mortelles pour les chiens

Pour les chiens qui boivent l'eau au bord des cours d'eau, les toxines sont souvent mortelles, en raison d’une paralysie rapide des muscles et du système respiratoire. La consigne est donc de les tenir en laisse, et de ne pas les laisser accéder à des plans d'eau qui pourraient contenir des cyanobactéries, ni jouer avec des bâtons ou des galets ayant été immergés ou avec des dépôts d'algues.

Comment reconnaître les cyanobactéries ?

Sur les sites de baignade autorisée, des analyses de l'eau sont effectuées régulièrement, il n'y a donc aucun risque tant qu'aucun panneau ne signale un problème. Le lac de Kruth notamment est très surveillé. Des cyanobactéries y avaient été détectées en très faible quantité début juillet.

Dans tous les lacs, gravières, rivières et autres canaux où il n'y a pas de baignade surveillée, les tests de qualité de l'eau ne sont pas automatiques. Il faut donc être particulièrement prudent. Un changement de couleur de l'eau, qui tourne au vert, est un mauvais signe, tout comme la présence d'un film brun / vert qui s'accumule sur les rives. Les cyanobactéries peuvent aussi former des amas ressemblant à des algues sur des cailloux, des amas qui se détachent et peuvent être portés par le courant.