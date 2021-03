Challenge Don du Sang : belle mobilisation des Dijonnais avec 559 donneurs

Depuis 2015, l’Etablissement français du sang propose aux organismes locaux de rejoindre la chaîne de solidarité du don de sang en participant en équipe au challenge inter-organismes de Dijon. Clap de fin pour la 6ème édition qui, en dépit du contexte sanitaire, a tenu ses promesses.

Recruter de nouveaux donneurs, un défi de tous les jours

Alors que le télétravail est généralisé, participer au challenge inter-organismes était un moyen de se retrouver entre collègues et amis autour d’une pause solidaire. Et pour les plus craintifs, c’était aussi l’occasion de passer la porte du don de sang pour la 1ère fois, portés par l’effet groupe. C’est justement l’objectif d’une telle opération alors que l’EFS observe une baisse du recrutement de nouveaux donneurs de 23% entre 2019 et 2020. À un moment où la santé, si précieuse, est au coeur des préoccupations, donner son sang est un défi à la portée de tous, 51 équipes engagées l’ont prouvé !

Un engagement sans faille des organismes dijonnais

51 entreprises, associations, clubs de sports ont réussi à mobiliser 559 donneurs pour le challenge et parmi eux 85 venaient réaliser un premier don. Devant cet engouement, surprenant dans ce contexte de crise sanitaire, le challenge a dû jouer les prolongations pour accueillir tous les donneurs et dans des conditions de sécurité optimales. Cette mobilisation en masse a contribué à remonter le niveau des stocks de produits sanguins régionaux et ainsi répondre aux besoins des malades. Pari tenu pour cette nouvelle édition.

Pôle Emploi Dijon participait aussi au Challenge 2021 - EFS Dijon

Ensemble, ils se sont mobilisés pour sauver des vies

Cette année, 5 prix étaient en jeu pour mettre à l’honneur petites et grosses équipes.

L’indétrônable équipe Charline & Cie (vainqueur en 2015, 2018, 2019 et 2020) avec Groupama Grand Est, Is-Selongey Football et l’AJVN a cette année encore mobilisé le plus de donneurs et nouveaux donneurs.

Trois nouvelles équipes ont également su se démarquer pour leur 1ère participation : les étudiants en médecine de l’équipe les Sang Sationnels ont initié la plus jeune donneuse, Ikea Dijon a mis en place la communication interne la plus remarquable avec leur petite touche suédoise et les Roller Donneur à sang à l’heure d’AM Sport ont choisi le nom le plus original.

Ikea Dijon a mis en place la communication interne la plus remarquable - Ikea Dijon

Et parce qu’il n’y a pas de petite participation pour sauver des vies, l’EFS félicite et remercie les 51 organismes participants : Charline & Cie avec Groupama Grand Est, Is-Selongey Football et l’AJVN avec 81 donneurs dont 11 nouveaux, La Ville de Dijon – CCAS – Dijon Métropole avec 43 donneurs dont 2 nouveaux, La CPAM Côte d’Or avec 28 donneurs, La CARSAT « 100 pour sang solidaire » avec 27 donneurs, L’ASPTT Athlétisme avec 24 donneurs dont 6 nouveaux, Les Sang Sationnels avec 22 donneurs et 10 nouveaux, Delpharm Sang’t avec 21 donneurs dont 5 nouveaux, Le Crédit Agricole Champagne Bourgogne avec 20 donneurs dont 2 nouveaux, Moins de 20 participants : Adhex Technology, Ikea, le pôle RH du Groupe Rocard, la MGEFI, les rééducateurs du C2R, APRR, les Etudiants en Pharmacie Dijon, SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, CHU Don’heure, les Geoglobules rouges de GEOTEC, Pôle emploi Dijon, Essilor International, le DFCO, Eurogerm, le Groupe Id’ées, Cent pour sang Kiné, CAPEC, la DRAAF Bourgogne Franche-Comté, la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté, RGA Expertise et Audit, Eclolink, les Experts d’Expert Crédits, la Team Galien, l’Apel St Do’, Duc Baseball Softball & Cricket, l’équipe DSDEN, ATB Auto, Oncodesign, les Roller Donneurs à sang à l’heure d’AM Sport, le centre ambulancier Derossi, la SBM, le CRB Ferdinand Cabane - Anapath, Tauw, Dalkia Bourgogne, #TeamElithis, FP2G Partners, Keolis Dijon Mobilités, Roller Derby Dijon, Crossject, FIMADEV, la team JDA et l’USCD.