Chalon-sur-Saône met en place son dispositif de prévention des grandes chaleurs

Après la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, ce sont maintenant les fortes chaleurs menacent la santé de nos aînés. Pour anticiper ces risques, la Ville de Chalon-sur-Saône met en œuvre son dispositif de vigilance. La Maison des Seniors déploie ainsi ses opérations de sensibilisation auprès des personnes fragiles qui peuvent être contactées et suivies durant les phases de canicule.

Comment s'inscrire ?

La ville précise qu'un courrier va être adressé début juillet à tous les Chalonnais de plus de 65 ans. Ils pourront, s’ils le souhaitent, remplir et retourner le dossier fourni. Chaque personne souhaitant être appelée pendant un épisode de canicule devra remplir et retourner le dossier qui lui sera ainsi soumis. Parallèlement, les Chalonnais qui connaissent ou repèrent des personnes seules ou isolées sont invités à en faire le signalement auprès de la Maison des Seniors.

Le plan canicule en Saône-et-Loire

Défini de manière très précise depuis l’épisode de 2003, le plan canicule est évoqué dès lors que les températures sont élevées, de jour comme de nuit, pendant une durée consécutive d’au moins trois jours. Les seuils d’alerte sont différents selon les départements. En Saône-et-Loire, le plan canicule sera mis en place lorsqu’il fera 34° le jour et 19° la nuit.

Les astuces pour lutter contre la chaleur

En cas de canicule, quelques principes simples à mettre en œuvre doivent être respectés :

- boire régulièrement de l’eau, même sans avoir soif ;

- humidifier son corps ;

- éviter les sorties aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h) ;

- fréquenter des endroits frais ;

- fermer les fenêtres et les volets la journée pour maintenir son logement frais ;

- être vigilant et donner des nouvelles régulières à son entourage ;

- ne pas hésiter à appeler son médecin traitant ou le 15 en cas d’urgence.

Contact et information :

Maison des Seniors – 36, rue Général Leclerc – 03 85 93 85 20