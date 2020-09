Châlons-en-Champagne : 27 cas de Covid-19 sur le campus des Arts et Métiers, l'accueil des étudiants suspendu

Le Préfet de la Marne suspend l'accueil des étudiants sur le campus de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne, après la découverte de 27 cas positifs au Covid-19.

L'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Châlons. Image d'illustration.

24h après le campus de Sciences Po Reims (Marne), c'est autour de celui de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne de suspendre l'accueil de ses étudiants. Là encore, la raison est liée au Coronavirus : 27 étudiants ont été testés positifs.

Campagne de dépistage et cours à distance

Conséquence, le Préfet de la Marne suspend l'accueil des étudiants dès ce samedi 12 et jusqu'au dimanche 20 septembre inclus. Le temps de désinfecter les locaux et de proposer des tests PCR aux 400 jeunes recensés sur le campus. Les cas positifs et les cas contacts sont invités à rester isolés, les autres à ne participer à aucune réunion ou rassemblement durant la même période. Dans son communiqué, le Préfet, Pierre N'Gahane précise que les cours seront assurés à distance.