Les soignants se mobilisent à nouveau ce mardi pour réclamer plus de moyens pour l’hôpital. Une nouvelle journée d’action nationale. Des rassemblements ont lieu à Châlons-en-Champagne et à Charleville-Mézières.

Châlons-en-Champagne : plus d’une centaine de personnes à la manifestation des soignants

Près de 120 personnes défilent dans les rues de Châlons-en-Champagne ce mardi matin. Rendez-vous était donné à 8h devant l’hôpital de Châlons, à l’initiative du syndicat FO, rejoint par la CGT, présente en nombre dans le cortège. Les manifestants ont pris la direction de l’Agence régionale de santé, où une délégation doit être reçue à 11h.

Les soignants devant les locaux de l'ARS à Châlons-en-Champagne, le mardi 30 juin 2020. © Radio France - Aurélie Jacquand

Quinze jours après une journée de grève très suivie, les soignants ont décidé de se faire entendre à nouveau pour réclamer plus de reconnaissance et plus de moyens pour l’hôpital. Ils veulent maintenir le rapport de force, alors que le Ségur de la santé entre dans sa dernière ligne droite. Ce mardi, les syndicats de médecins hospitaliers ont rejoint le mouvement.

Pour les soignants, l’enveloppe de 6 milliards d’euros annoncée par le gouvernement pour améliorer les rémunérations des personnels soignants, n’est pas suffisante. Même chose pour la rallonge de 300 millions d’euros pour les praticiens hospitaliers. Les syndicats médicaux l’ont rejeté, évoquant une "désillusion énorme".

Des soignantes dans la manifestation de Châlons-en-Champagne, mardi 30 juin 2020. © Radio France - Aurélie Jacquand

En Champagne-Ardenne, un autre rassemblement est prévu ce mardi après-midi, à partir de 13h30 à Charleville-Mézières, devant les locaux de l’Association d’aide aux personnes âgées et handicapées (Adapah). Le lieu n’a pas été choisi par hasard. La CGT, à l’initiative du rassemblement, estime que le secteur de l’aide à la personne fait partie des grands oubliés, alors que les personnels étaient eux aussi en première ligne, souvent avec peu de moyens, face à la crise de Covid-19.