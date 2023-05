Chambéry : des kinés en colère réclament de nouveau une revalorisation de leurs actes

Les kinés de nouveau dans la rue ! Ils étaient une quarantaine à manifester, ce vendredi 26 mai, devant le siège de la CPAM 73, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Mobilisés depuis plusieurs mois, ils sont venus, de nouveau, demander une revalorisation de leurs actes.

ⓘ Publicité

"Un kiné qui travaillait 40 heures en l'an 2000 doit travailler plus de 50 heures actuellement pour avoir le même niveau de vie" explique Timothée Derrier, masseur kinésithérapeute libéral à Saint-Pierre-de-Belleville en Maurienne. "Pour la plupart des actes courants on est payé 16 euros net de l'heure, une fois toutes les charges payées, c'est très insuffisant". Le tarif conventionnel d'une séance de kiné pour de la rééducation c'est 16,13 euros, fixé par la Sécurité sociale.

loading

Pas de revalorisation depuis 2008, des charges qui explosent

"Pour nous c'est la double peine, c'est augmentation des charges, baisse de notre salaire et on se prend l'inflation comme tout le monde en plus" ajoute Olivier Renaudie, masseur kinésithérapeute libéral à Barberaz dans l'agglomération de Chambéry depuis 24 ans. Il dit avoir vu son niveau de vie et ses conditions de travail se dégrader. "C'est insupportable d'entendre le gouvernement dire que c'est une priorité la santé, non, d'être mal payé comme ça? ça casse dans la motivation.

loading

"Etre mal payé comme ça c'est dévalorisant et difficile à vivre"

"Pour suivre l'inflation, on est obligé de travailler moins bien, la seule façon pour augmenter nos revenus, c'est de prendre plus de patients" déplore Lucile André, kinésithérapeute libérale depuis 15 ans à Chambéry. "Maintenant on a un nombre énorme de jeunes diplômés qui au bout de cinq ans arrêtent, c'est du jamais vu, c'est que les conditions de travail ne sont plus acceptables aujourd'hui pour les nouvelles générations" ajoute Jérôme Alaphilippe, kiné à Courchevel depuis 1994 et responsable régional AURA pour le syndicat des kinésithérapeutes Alizé.

Il a notamment été reçu, avec un autre responsable syndical, par le directeur de la CPAM 73, pendant une heure, ce vendredi matin pour explique leurs revendications. Ce dernier va envoyer un courrier à la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie car il n'est pas décisionnaire.

loading