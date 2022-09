Chambéry : des mamans se mobilisent pour normaliser l'allaitement en public

« Nourrir son enfant quand on veut, comme on veut et où on veut » : c'est le message passé, ce mercredi matin, par une quinzaine de mamans savoyardes, réunies devant la mairie de Chambéry. Elles sont venues avec leurs enfants et les ont allaité sur les marches pour défendre l'allaitement dans l'espace public.

Une photo collective a également été prise pour alimenter le hashtag #JAIFAIMJEMANGE. Un mouvement qui prône un changement des mentalités en France, après que plusieurs mères se soient faites agressées ou montrées du doigt parce qu'elles allaitaient en public. En mai 2021, une maman qui allaitait dans une file d'attente avait notamment été giflée à Bordeaux. En juin dernier au Louvre à Paris, un agent avait interdit à une maman d'allaiter son bébé en lui demandant de faire ça aux toilettes.

Anna Cantu a allaité ses enfants. Cette photographe savoyarde est à l'origine de la mobilisation ce mercredi devant la mairie de Chambéry : "l'idée c'est de normaliser le sein dans l'espace public".

AUDIO - Le témoignage d'Anna Cantu, photographe savoyarde à l'origine de la manifestation ce mercredi à Chambéry. Copier

Anaëlle habite à Barby, dans l'agglomération chambérienne, elle a deux enfants et allaite sa petite dernière, âgée de 16 mois. "Une étude de 2021 montre que 17% des mamans allaitantes ont des remarques négatives lorsqu'elles allaitent dans l'espace public, c'est beaucoup trop !".

AUDIO - Témoignage d'Anaëlle, maman allaitante mobilisée ce mercredi à Chambéry. Copier

"Les gens confondent beaucoup l'exhibition sexuelle et l'allaitement, on n'est pas là pour montrer nos seins mais pour nourrir nos bébés !"

"Dans les supermarchés on me regardait de travers parce que j'allaitais mon bébé qui avait faim" explique Lise, maman de deux enfants "On veut défendre la liberté de choix, on a le droit de ne pas allaiter bien sûr et celles qui veulent le faire ne doivent être montrées du doigt".

AUDIO - Témoignages de mamans allaitantes mobilisées ce mercredi à Chambéry. Copier

"Pour faire des pubs avec des femmes à moitié nues tout le monde est content et quand on allaite ça pose problème alors que c'est naturel !

Une proposition de loi visant à la création d'un délit d'entrave à l'allaitement maternel a été déposée en 2021 dernier par Fiona Lazaar, alors députée du Val d'Oise. Elle propose de pénaliser à hauteur de 1.500 euros d’amende le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l'allaitement d’un enfant dans l’espace public ou dans les établissements recevant du public.