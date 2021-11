Chambourg-sur-Indre : un médecin en passe d'être suspendu car il refuse de se faire vacciner

Comme il y a 15 jours à Dolus-le-Sec, les anti-vaccins (environ 150) se sont mobilisés pour manifester ce jeudi après-midi devant la mairie de Chambourg-sur-Indre pour dire non à la fermeture du seul cabinet médical de cette commune de 1 400 habitants et soutenir le médecin généraliste qui risque la suspension car non vacciné contre la Covid-19.

"Je n'y suis pour rien, c'est l'Agence Régionale de Santé qui est à l'origine de la situation" explique ce médecin qui remet en cause le principe même du mot vaccin. Amandine habite depuis peu la commune, elle le soutient : "je ne comprends pas que l'on puisse suspendre un médecin. Moi j'ai trois enfants dont un bébé, ce médecin là, c'est le seul qui a bien voulu me prendre depuis que j'habite ici, j'ai les boules".

En milieu rural le sujet de la vaccination pour les soignants est beaucoup plus sensible car il y a la désertification médicale. Tatiana tient l'épicerie du village : "Dans un sens il a raison, il y a un moment où il faut se faire entendre mais où allons nous aller si il n'y a plus de médecin, sachant qu'il y a trois-quatre communes qui vivent la même chose que Chambourg...pour un rhume il va falloir aller aux urgences ?" s'interroge Tatiana.

De son côté, Yvon, un autre habitant de Chambourg-sur-Indre ne comprend pas la position du médecin : "Quand on a fait neuf ou dix ans de médecine, c'est une aberration de dire que l'on a pas confiance en un vaccin. Quant à parler des gens qui sont réunis, j'ai ai compté quatre ou cinq qui sont de la commune, le reste ce sont tous les gens du refus. Nous ne sommes pas dans une bataille intelligente mais dans la bêtise".

Une situation qui fait que la communauté médicale se mobilise. Un appel aux médecins du territoire a été lancé afin de prévoir des créneaux de consultations d'urgence pour les 2 000 à 2 500 habitants du secteur.

Plutôt être soigné par quelqu'un auprès de qui on prend des risques...ou pas soigné du tout ?

Christophe Géniès est le vice-président du Conseil de l'ordre des médecins en Indre-et-Loire. Il comprend l'inquiétude des patients de ce médecin de Chambourg-sur-Indre, et il est bien conscient du problème de désertification médicale. "Il y a bien des services pour traiter les urgences médicales, mais le suivi de certaines pathologies chroniques sera sûrement un peu décalé", admet-il. _"_Mais est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux être soigné par quelqu'un auprès de qui on prend des risques plutôt que pas soigné du tout ? C'est une question difficile, en termes éthique...nous n'avons pas de solution."

Car pour le docteur Géniès, il est impossible pour un praticien de continuer à recevoir des patients s'il n'est pas vacciné. "Un médecin qui ne respecte ni la loi, ni un certain code de déontologie médicale ne doit pas être autorisé à exercer", affirme-t-il. _"_Imaginez qu'on apprenne dans une semaine qu'un, deux, trois personnes ont été contaminées par ce médecin parce qu'il a attrapé le virus car il n'était pas vacciné. Quelle serait la réaction des patients ? Ce n'est pas admissible."

La suspension prononcée contre les 7 praticiens de santé est administrative car elle vient de l'Agence Régionale de Santé. Lors de sa prochaine réunion le 17 novembre , le Conseil de l'Ordre des médecins pourra lui aussi décider d'une sanction, qui pourrait aller jusqu'à l'interdiction d'exercer.