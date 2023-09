Chambray-lès-Tours : une grève inédite au Pôle Santé Vinci, avec en toile de fond le rachat de la clinique

D'une certaine manière, c'est historique. "Il n'y a jamais eu de grève en 15 ans d'existence", assure Olivier Garcia, délégué syndical CGT. Le Pôle Santé Léonard de Vinci, à Chambray-lès-Tours, va donc faire face à son premier mouvement social, à partir de ce mardi 12 septembre et jusqu'au jeudi 14 inclus. Une action initiée par les deux syndicats représentatifs du personnel, la CFTC et la CGT, après avoir été sollicités par des salariés. Des débrayages sont prévus de 7h à 12h, avec peu d'impact pour les usagers, puisque les professionnels de santé sont obligés d'assurer une continuité des soins. "Mais il y a déjà des opérations déprogrammées", explique Olivier Garcia.

ⓘ Publicité

Au cœur de cette grève : la détérioration des conditions de travail. Et en toile de fond, un changement de propriétaire. Le groupe Ovalie va, en effet, céder ses actifs. Vraisemblablement à Vivalto, qui détient plus d'une cinquantaine d'établissements de santé privés en France. "On a des infirmières et des aide-soignants, qui pleurent, qui ont du mal à dormir et qui sont au bord du burn-out, indique François Chanrond, membre du comité social et économique de l'entreprise (CSE). Ce n'est pas normal que des gens aillent au travail la boule au ventre, et se réveillent à 1h du matin, pour appeler des collègues de nuit en disant qu'ils ont oublié quelque chose. La charge de travail est trop lourde."

"Est-ce que les gens qui nous dirigent peuvent être heureux dans un océan de malheur ?"

Un constat qui n'est "pas nouveau". Mais le contexte pesant de rachat n'arrange pas les choses, estime Olivier Garcia. "Pour bien marier la clinique, il fallait qu'elle soit belle et présente un bilan financier favorable. Ça facilite la transaction et les gains. Or, les victimes indirectes et directes, ce sont les employés qui ont vu des moyens diminuer et des conditions de travail se dégrader. Est-ce que les gens qui nous dirigent peuvent être heureux dans un océan de malheur ? Car on en est là aujourd'hui."

Dans cette clinique qui dispose de 500 lits et de 700 équivalents temps plein, la problématique rappelle celle qui touche l'hôpital public. À la différence près, qu'ici, la politique du chiffre y est plus palpable. "C'est une clinique à but lucratif, il faut faire rentrer de l'argent, rappelle le membre du CSE, François Chanrond. Donc quand notre directeur général nous dit : 'Ohlala, ça va être un peu dur d'avoir du personnel en plus ou de rajouter des lits...' Non, ce n'est pas entendable. L'établissement gagne très bien de l'argent. Sinon, le groupe Vivalto ne rachèterait pas. Il veut se faire du bénéfice, ça, c'est sûr. Combien ? Est-ce qu'i va exiger plus que ce que l'ancienne direction demandait à ses salariés ? C'est ça qui fait un peu peur."

Mettre la pression sur le futur propriétaire

Cette grève a donc pour ambition, aussi, de mettre la pression sur les futurs acquéreurs. "On leur dit en quelques sortes : Bienvenue, voilà où vous mettez les pieds, voilà la situation, poursuit Olivier Garcia, le délégué CGT. Ce n'est pas dans la culture de l'hospitalisation privée de faire grève. Aujourd'hui, on crée un antécédent. Parce que ça va être difficile de descendre plus bas." Et son collègue François Chanrond d'ajouter : "On est déjà à l'os, je ne vois pas où il peut encore y avoir des économies à faire."

Contactée, la direction du Pôle Santé Léonard de Vinci n'a pas répondu à nos sollicitations. Quant à Vivato, le groupe assure que rien n'est encore signé pour le rachat de la clinique. Mais il confirme des discussions exclusives.