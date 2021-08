Champeix : restaurants et bars ruraux s'adaptent au pass sanitaire

Midi sonne à Champeix, petite commune puydomoise d'à peine plus de 1300 habitants. Même ici, où tout le monde se connaît, et où les clients sont souvent des habitués, voire des amis, les établissements endossent leur nouveau rôle de contrôleurs. Pas de favoritisme : tous les pass sont vérifiés.

Carole tient le bar-tabac du coin, Au bon accueil, et avoue avoir des difficultés pour contrôler le pass sanitaire. "On ne nous a rien donné pour le faire", déplore-t-elle. Téléphone en main, elle scanne toute personne qui souhaite prendre un café ou grignoter sur le pouce :

Encore faut-il que ça marche ! Et il faut aussi une personne attitrée à ça. Si on est seul, ce n'est pas possible "