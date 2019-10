Champignons : les intoxications en hausse ces dernières semaines

Auvergne, France

"On est un peu débordé là, on a justement beaucoup de champignons à analyser..." Le coup de fil au centre antipoison de Lyon, référent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, reflète bien la hausse des intoxications constatée par l'Anses. D'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 493 cas d'intoxications ont été signalés aux centres antipoison ces deux dernières semaines en France.

"Plus il y a de champignons, plus il y a de promeneurs qui vont les ramasser, plus il y a de risque de s'intoxiquer avec", résume Matthieu Chambat. Sa pharmacie, installée sur la route du Puy-de-Dôme à Orcines, voit notamment passer de nombreux Clermontois néophytes qui s'arrêtent sur le retour de leur cueillette dans la chaîne des Puys. "Il n'est pas rare d'en avoir entre une douzaine et une vingtaine tous les jours avec des paniers bien différents."

Les cueilleurs de champignons défilent dans la pharmacie de Matthieu Chambat à Orcines. Copier

Faire confiance à son pharmacien

En cas de doute sur sa cueillette, le plus sûr est d'apporter le tout à votre pharmacien qui a reçu, lors de sa formation, un enseignement dédié à la reconnaissance des champignons. "Si on ne sait pas, on peut orienter vers des sociétés mycologique ou carrément vers le laboratoire de mycologie de la faculté de Clermont-Ferrand", explique Matthieu Chambat. Pour le pharmacien, au moindre doute, le meilleur réflexe reste de ne pas les manger.

Pas évident à admettre pour certains promeneurs qui ont du mal à jeter leur cueillette, même quand on leur assure que leurs champignons n'auront aucun intérêt gustatif.

Cueillir en entier, dans un panier et consommer rapidement

Les conseils restent de ne consommer que les champignons dont l'identification est sûre. De les cueillir en entier, dans un panier, de les manger rapidement en les faisant cuire. Et en cas de troubles, de ne pas hésiter à contacter un médecin ou le centre antipoison.