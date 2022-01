Changement du protocole sanitaire à l'école : "Il était temps" admet un pharmacien messin très sollicité

Eric Schiltz, pharmacien à Metz et co-président de la chambre syndicale des pharmaciens de Moselle, commente sur France Bleu Lorraine la simplification pour les parents du protocole sanitaire à l'école.

Les changements dans le protocole sanitaire à l'école annoncés mardi soir par le Premier ministre sont accueillis positivement par les pharmaciens de Moselle, fortement sollicités depuis la rentrée scolaire du 3 janvier. Désormais, si un enfant est déclaré cas contact, trois autotests négatifs à J0, J+2 et J+4 suffisent à autoriser son retour à l'école, alors qu'il fallait auparavant un dépistage PCR ou antigénique pour le premier test. Des autotests que les parents peuvent gratuitement retirer dans leur officine sur présentation d'un justificatif.

Eric Schiltz, pharmacien à Metz et co-président de la chambre syndicale des pharmaciens de Moselle exprime sur France Bleu Lorraine sa satisfaction. "Il était temps parce qu'on a subi une très forte demande ses derniers jours avec un protocole très compliqué pour les parents et les enfants, c'était un véritable parcours du combattant. J'ai vu des parents à l'officine qui n'en pouvaient plus d'être dans les files d'attente avec leurs enfants."

Pour augmenter l'offre de tests, le gouvernement a autorisé les pharmaciens à embaucher des personnes extérieures en renfort. Une annonce également saluée, d'autant que les personnels des pharmacies ne sont pas non plus épargnés par l'épidémie.