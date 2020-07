Chapeau, bob, casquette : pendant les vacances d'été, comment protéger sa tête de l'insolation ?

Peau sèche, maux de tête, nausées, étourdissements ... En plus de nous gâcher nos vacances au bord de la plage, l'insolation peut rapidement devenir plutôt dangereuse et aller jusqu'au malaise ou aux convulsions. L'une des solutions les plus basiques, mais aussi les plus efficaces, pour y échapper ? Sortir couverts ! Et on parle (évidemment) d'emmener un couvre-chef dans ses bagages, et pas d'autre chose. On peut être tenté de se tartiner de crème solaire à la place, mais la protection n'atteint pas celle d'un vêtement : un chapeau est idéal contre les insolations, mais aussi pour filtrer les rayons UV, responsables de deux tiers des cancers de la peau selon Santé Publique France.

Selon Santé Publique France et l'Institut national du cancer, se protéger du soleil prévient les risques de cancer de la peau, au nombre de 80 000 par an en France. - Capture d'écran Santé Publique France

Bien choisir son couvre-chef

Le plus évident reste donc de se munir d'un couvre-chef ... mais comment bien le choisir ? Certains protègent mieux des rayons que d'autres. La casquette, par exemple, n'est pas la meilleure option : elle est collée au cuir chevelu, et ne lui permet pas de respirer comme il conviendrait. Résultat, ça va chauffer là-dedans, presque comme si on n'avait rien ! De plus, la visière ne protège qu'un côté, et pas l'ensemble du crâne.

Mieux vaut compter sur un assez grand chapeau, à bords larges. Mais la matière a aussi son importance. Mieux vaut éviter le coton, qui absorbe la sueur et la chaleur et qui n'aide pas à prévenir l'insolation. L'idéal est donc un large chapeau de pailles (assez resserré pour empêcher le soleil de passer) avec un espace entre le cuir chevelu et le haut du couvre-chef : cet espace permet à l'air de circuler et d'aérer son crâne, pour éviter la surchauffe !

Et le bob, alors ?

Le grand oublié de la famille des couvre-chefs reste auréolé d'une réputation tantôt militaire, tantôt un peu trop "décontractée". Même s'il semble revenir au goût du jour chez les créateurs !

Retour du bob dans les arcanes de la mode, ici à la Fashion Week ! Moins protecteur qu'un chapeau, davantage qu'une casquette ... et plus classe qu'il n'y paraît. © Maxppp - Valentina Ranieri / Emine Lundsten

Mais, outre les considérations esthétiques (qu'on laisse bien évidemment au goût de chacun et chacune), le bob protège-t-il bien d'une insolation ? Un peu trop proche du cuir chevelu, comme une casquette, il a au moins le mérite de couvrir tout le pourtour du crâne. À noter également que certains modèles possèdent des trous d'aération, justement pour mieux aérer.

Protéger tout le corps et tout le monde

Dernier conseil : l'insolation touche d'abord le crâne, mais concerne en fait tout le corps. Il faut donc couvrir tout le corps quand c'est possible, éviter le soleil au zénith, chercher l'ombre et la fraîcheur et ne pas lésiner sur la crème solaire.

Les enfants sont les plus vulnérables face au soleil, mais aussi les personnes déjà touchées par un mélanome. - Capture d'écran Santé Publique France

Une vigilance accrue est également conseillée auprès des enfants, des bébés, et des personnes ayant déjà connu un cancer de la peau ou un mélanome.