Chapeau, crème, dépistage : les bons réflexes pour protéger sa peau du soleil

Horaires d'exposition, vêtements anti-UV, type de chapeau, crème... face au soleil, plusieurs stratégies permettent de protéger sa peau et d'éviter les lésions à risque. Marie-Sophie Gautier, dermatologue, donne ses conseils de prévention à France Bleu, et nous dit quand se faire dépister.

Si le beau temps et le soleil dopent le moral, l'exposition aux UV comporte des risques graves pour la peau : coups de soleil, allergies, mais aussi, à plus long terme, des lésions qui peuvent se révéler cancéreuses. Comment bien se protéger face à ces risques ? A quel moment consulter un dermatologue pour se faire dépister ? Marie-Sophie Gautier, dermatologue à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne, et membre du Syndicat national des dermatologues, vous donne ses conseils pour un été sans risques.

Comment bien se protéger

Éviter de sortir aux heures critiques, dès le mois de juin

Le premier conseil donné par Marie-Sophie Gautier est d'éviter de sortir entre midi et 16h. Un conseil valable dès ce mois de juin : "La période la plus risquée se situe autour du 20 juin", explique la dermatologue, "lorsque le soleil est au zénith". Elle conseille de se protéger dès que Météo France renseigne un indice UV3 dans ses prévisions.

Des vêtements spécifiques anti-UV

Lorsqu'on s'expose, se protéger grâce aux vêtements est primordial, explique la dermatologue. Elle conseille de faire porter des vêtements anti-UV aux enfants. "Ces vêtements traités spécifiquement, aux normes européennes, sont vraiment efficaces, surtout pour les enfants", explique-t-elle. Ils sont notamment bien plus efficace qu'un vêtement en lin blanc, au travers duquel les UV passent quand même. Même verdict pour le traditionnel T-shirt blanc, qui ne constitue pas une protection efficace. "Plus un vêtement est clair et fin, plus les UV vont passer au travers", explique la dermatologue. La protection est encore plus faible si un T-shirt est passé dans l'eau. "Une fois mouillé, un vêtement laisse passer deux fois plus d'UV que lorsqu'il est sec", ajoute-t-elle. D'où l'utilité des vêtements anti-UV, dont la protection résiste à l'eau.

Un chapeau à bords larges

Pour protéger sa tête et son visage, Marie-Sophie Gautier conseille de porter un chapeau à bords larges. "Mieux vaut un chapeau à grands bords qu'une casquette", explique-t-elle. Une casquette va simplement protéger le devant du visage, alors qu'avec des bords d'au moins 5 centimètres, un chapeau protège les joues, les oreilles et la nuque. "On évite ainsi 50% des UV qui arrivent sur le visage".

La crème solaire, sans modération et 20 minutes avant de s'exposer

Sur une peau découverte, la dermatologue conseille évidemment d'abuser de la crème solaire. Pour les peaux claires, les enfants et les populations à risque, soit 10% de la population, elle conseille un écran maximum, avec un indice 50+. Les personnes qui travaillent en extérieur, comme les jardiniers, cultivateurs, guides de randonnée ou coachs sportifs sont aussi à risque, tout comme celles qui ont de nombreux grains de beauté.

Quel que soit l'indice choisi, la dermatologue rappelle qu'il faut appliquer la crème 15 à 20 minutes avant de sortir, car "elle n'est pas immédiatement efficace". L'application est aussi à renouveler toutes les deux heures.

Elle conseille aussi de se "tartiner" sans modération : "si vous êtes en maillot de bain, il faut recouvrir votre corps à chaque application", quitte à ce que le tube de crème y passe, sourit-elle.

Protéger les tâches

Marie-Sophie Gautier avertit également sur la protection des tâches solaires, qui doivent absolument être recouvertes d'un vêtement ou de crème. "Ces tâches s'accumulent tout au long de la vie", explique-t-elle.

Les hommes dont les cheveux sont clairsemés doivent porter un chapeau

Les hommes qui commencent à perdre leurs cheveux doivent aussi être particulièrement vigilants, et porter un chapeau pour protéger leur crâne, qui peut être touché par des lésions pré-cancéreuses.

"Toutes les zones qui sont perpendiculaires aux rayons du soleil, comme le haut du crâne, les épaules ou l'arête du nez sont plus sensibles, explique Marie-Sophie Gautier, et prennent davantage le soleil que le reste du corps.

Quand consulter ?

Marie-Sophie Gautier explique qu'il faut se méfier de tout grain de beauté qui change d'aspect, ou qui apparaît et ne ressemble pas aux autres. "80% des mélanomes sont des nouveaux grains de beauté", renseigne-t-elle.

Tout grain de beauté asymétrique, avec une petite boule, des bords irréguliers de plusieurs couleurs, d'un diamètre supérieur à 6 mm et qui évolue doit être montré à un dermatologue ou à un généraliste, prévient la spécialiste.

La dermatologue conseille aussi aux personnes qui ont la peau claire ou aux travailleurs en extérieur, de se faire suivre régulièrement, tout comme les familles dans lesquelles il y a des antécédents de mélanome.

Les hommes, maillon faible de la protection solaire

Les hommes ne se protègent pas assez, déplore la dermatologue. "Ils consultent beaucoup moins les dermatologues que les femmes, et c'est un souci car ils viennent en consultation très tard", explique-t-elle. "Ils disent souvent qu'ils ne vont pas pas se laisser embêter par un grain de beauté, ça ne leur fait pas peur, mais malheureusement, on en voit beaucoup avec des mélanomes dans le dos."

Le danger des cabines UV

La dermatologue rappelle aussi que les cabines UV sont cancérigènes, et d'autant plus dangereuses chez les jeunes. "31% des 18-24 ans ont recours aux séances UV avant une exposition", révèle-t-elle. "Ils pensent que ça prépare le peau, mais au contraire, ça l'abîme et les exposition se cumulent pour griller le capital solaire", déplore-t-elle.