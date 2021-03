"Chaque personne vaccinée, c'est une personne de moins hospitalisée" Jean-Olivier Arnaud, directeur de l'APHM

Gros succès pour la campagne de vaccination éphémère mise en place dans les Bouches-du-Rhône et le Var ce week-end. Plus de 2.000 personnes vaccinées à Marseille, 2.371 à Coudoux par exemple et 4.223 sur tout le département du Var. Le directeur de l'AP-HM (assistance publique des hôpitaux de Marseille), Jean-Olivier Arnaud dresse un bilan positif et estime qu'il faut poursuivre sur cette lancée pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 : "ce genre d'opération est importante car on a vu que la demande était forte et surtout ça nous permet d'épargner les lits de réanimation.

Chaque personne vaccinée ce sera une personne probablement de moins qui viendra en réanimation ou dans un lit d'hospitalisation complète. C'est une façon très importante d'aider les hospitaliers et d'éviter surtout les formes graves du Covid".

Face au succès et à la demande, à Marseille, le centre installé à côté de l'Hôtel de Ville reste ouvert jusqu'à mardi soir. Toutes les personnes éligibles peuvent donc se faire vacciner encore ce lundi et mardi.

À Marseille où l'ouverture d'un "vaccinodrome" au sein du stade Vélodrome ne serait plus que l'affaire de quelques jours. Michèle Rubirola, première adjointe au maire de marseille promet l'ouverture du stade vélodrome pour le milieu de semaine, "nous pourrons ouvrir jusqu'à six lignes de vaccination" dit-elle.

Pour l'heure rien n'est officiel mais pour le directeur de l'AP-HM cette ouverture est attendue : "c'est en cours de préparation grâce aux équipes médicales de l'AP-HM et notamment aux marins-pompiers, toutes les professions libérales. Grâce à la mobilisation de tous nous pensons augmenter significativement le nombre de patients et de personnes vaccinées et je rappelle que c'est une protection nécessaire et utile à tous".

75 patients en réanimation à Marseille

Jean-Olivier Arnaud estime d'ailleurs que les premiers effets de la vaccination commencent à se faire sentir : "aujourd'hui nous avons beaucoup moins de patients hospitalisés en réanimation qu'à la première vague et la vague de novembre, c'est l'effet positifs des mesures mais surtout nous pensons que la vaccination a commencé à produire ses effets. Nous avons aujourd'hui à l'AP-HM 75 patients en réanimation, nous en avions jusqu'à 115 environ au mois de mars".

