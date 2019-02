Charente : du glyphosate dans mes urines ?

Charente

Tout est parti de l'expérience d'une demi-douzaine de militants anti-OGM et anti-pesticides en Ariège. Ils ont fait analyser leurs urines et, pour tous, les taux relevés son nettement supérieurs à la normale, qui est de 0,1 milligramme de glyphosate par litre. Même des consommateurs réguliers de produits bio dépassaient la norme requise. Une soixantaine de départements français, dont la Charente, se sont lancés dans cette opération "J'ai des pesticides dans mes urines, et toi ?".

Réunion d'information vendredi soir

Les tubes collectés dans la région de Ruffec à la mi-mars, puis à Ruelle près d'Angoulême à la fin du mois, et dans la région de Cognac à proximité du vignoble courant avril, seront ensuite envoyés à un laboratoire spécialisé en Allemagne. Il en coûtera 135 euros par participant : 85 euros pour l'analyse, et 50 euros pour le transport et les frais de justice, qui seront pris en charge par le collectif organisateur. Une plainte sera ensuite déposée devant le Pôle de santé publique du tribunal de grande instance de Paris. En Charente, une cinquantaine de prélèvements sont espérés. Une réunion d'information sur ce sujet est prévue, vendredi soir à 18h, dans la salle des fêtes de Courcôme.