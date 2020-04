Charente : l'usine d'eau de javel double sa production

400 tonnes d'eau de Javel par jour en ce moment, c'est deux fois plus que d'habitude. C'est dire l'explosion actuelle de la demande et des commandes. Sous la marque "BEC", comme le bec verseur du berlingot d'eau de Javel, inventé par Pintaud juste après guerre, la production est presque exclusivement destinée à lutter contre le virus. Principaux clients depuis le mois de mars : la grande distribution, mais aussi les hôpitaux et les maisons de retraite qui viennent passer des grosses commandes directement.

Le meilleur des virucides

C'est bien sûr un surcroît d'activité pour la quarantaine de salariés de l'entreprise. L'organisation du travail est passée de 2x8 à 3x8 et fonctionne donc de jour comme de nuit. L'eau de Javel est considérée comme le tueur de virus le plus efficace. Elle a fait ses preuves, contre le choléra et la typhoïde dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, ou plus récemment contre Ebola.