Charente : la filière cognac participe à "l'effort de guerre" contre le COVID-19

Ce sont des bouteilles de 50 centilitres en PET (un plastique moins polluant), remplies d'un liquide incolore, la solution hydro-alcoolique, si utile pour se désinfecter les mains. La recette est simple, sur une base d'alcool à 96 degrés (pas du cognac, c'est impossible d'obtenir un tel titrage dans nos alambics charentais, ce sont des stocks venus d'autres régions). L'alcool est mélangé avec de l'eau oxygénée, du glycérol et de l'eau. La formule a été réalisée par le laboratoire rochelais Qualyse.

Solidarité avec les personnels soignants

On parlait au départ de 4000 bouteilles préparées, on devrait en fait atteindre 7000 bouteilles, car les réserves d'alcool sont plus nombreuses que prévu. Parallèlement à ces 7000 bouteilles, 40 000 masques et autres protections (gants, charlottes...) ont été collectés chez les professionnels du cognac et distribués à l'agence régionale de santé et aux hôpitaux de la région. C'est l'occasion pour la filière cognac de montrer sa solidarité avec les personnels soignants, qui sont "en première ligne" dans ce combat contre le COVID-19.