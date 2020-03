Charente : le maire de Soyaux François Nebout est positif au Covid-19

François Nebout a ressenti les premiers symptômes du Coronavirus dès mardi soir, après un long moment passé à bricoler chez lui. À l'issue de cette journée, le maire de Soyaux est éreinté et perçoit les premiers signes : de la fièvre et des maux de tête. Le lendemain, la douleur des courbatures, " comme si j'avais fait un marathon ", l'envahit et il fait directement le lien avec le Coronavirus. " Je n'étais pas bien de mardi à jeudi donc je me suis décidé à faire les tests ", confie François Nebout, joint par téléphone. Finalement, il se décide ce vendredi à aller faire des tests à Girac. Ils le révèleront positifs au Covid-19.

On a annulé tous les porte-à-porte et on a tout mis en place le jour du scrutin en terme d'hygiène - François Nebout, maire de Soyaux.

" Ça m'ennuie pour moi - je n'aime pas être malade tout simplement - mais surtout pour les autres car j'ai vu du monde au département, à la mairie et j'espère ne rien avoir transmis ", s'inquiète l'élu.

" Les élections municipales n'auraient jamais dû avoir lieu "

En revanche, François Nebout porte un regard plus critique envers la tenue du scrutin des élections municipales dimanche dernier. Le maire de Soyaux estime que " ce n'était pas approprié de les maintenir. _On aurait dû annuler les élections au minimum trois semaines avant, car on savait que ça allait arriver chez nous_, on a eu les exemples de l'Italie et de la Chine ".

Il se défend de quelconque laxisme au cours de la campagne municipale et assure avoir arrêté de serrer des mains " depuis longtemps ". Il poursuit : " On a annulé tous les porte-à-porte et on a tout mis en place le jour du scrutin en terme d'hygiène. "

Pour autant, il n'a pas été hospitalisé et il va mieux, il s'est remis " à manger alors que [je] n'ai pas pu m'alimenter pendant deux jours, chose qui ne [m'était] jamais arrivée ".