Charente : le personnel d'une maison de retraite confiné avec les résidents

A Mansle, en Charente, la maison de retraite Bergeron-Grenier fait tout pour éviter le Covid-19 ! Non seulement le foyer pour personnes âgées dépendantes est fermé aux visites des familles, mais la moitié du personnel a décidé de se confiner sur place, avec les résidents.

Au foyer Bergeron-Grenier à Mansle, en Charente, la moitié du personnel de l'établissement pour personnes âgées dépendantes a décidé de se confiner sur place, avec les résidents. Depuis mardi, 17 salariés et le directeur vivent et dorment sur place, pendant au moins 15 jours. Ils sont tous volontaires. L'idée c'est que, pour éviter la propagation du virus, les entrées et sorties du personnel sont interdites, tout comme la visite des familles des résidents.

Des résidents rassurés

La mairie de Mansle a fourni 17 matelas, répartis dans plusieurs pièces. Même le médecin habituel, qui vient parfois pour des auscultations de routine, fait l'objet de mesures particulières : il passe par le balcon du rez-de-chaussée, s'équipe spécialement pour approcher le patient, et la chambre est entièrement désinfectée derrière lui. La réaction des résidents à cette initiative est ambivalente, reconnaît le directeur du foyer Bergeron de Mansle, Pascal Ramirez : ils sont contents que les accompagnants soient si proches et si longtemps, même s'ils touchent aussi du doigt la gravité de la situation à l'extérieur de l'établissement.