Port du masque obligatoire : la Charente-Maritime s'adapte à son tour

La préfecture de la Charente-Maritime a modifié son arrêté obligeant à porter le masque à l'extérieur pour se conformer aux récentes décisions de justice. Conséquence, seules les communes de La Rochelle, Rochefort, Royan et Sainte seront concernées intégralement à compter du jeudi 20 janvier.

Après le département de la Charente, c'est au tour de la Charente-Maritime de prendre en compte la récente jurisprudence du Conseil d’État et des tribunaux administratifs. Le préfet Nicolas Basselier a donc pris un nouvel arrêté pour adapter les mesures relatives au port du masque dans l’espace public à compter du jeudi 20 janvier 2022. Le précédent arrêté préfectoral concernait 72 communes. Le nouveau n'en concerne plus que quatre !

En concertation avec les maires, le port du masque est obligatoire dans les secteurs les plus fréquentés des quatre principales villes de la Charente-Maritime de 8 heures à 20 heures : La Rochelle, Rochefort, Royan et Saintes (selon les périmètres joints à l’arrêté du 19 janvier 2022). Ces mesures s’appliquent jusqu’au 9 février et pourront être réévaluées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

La Charente-Maritime connaît une circulation active du coronavirus, avec un taux d’incidence qui s’établissait mardi 18 janvier à 2.014 cas pour 100.000 habitants. Le préfet rappelle donc l’importance du respect des gestes barrières pour limiter le risque de contamination et la propagation du virus et appelle fermement à la responsabilité individuelle et collective.

Les espaces publics sous masques

Dans l’ensemble des communes de la Charente-Maritime, le port du masque de protection demeure obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus dans les espaces publics suivants :