Aytré-Plage, Aytré, France

Pour la commune d'Aytré c'est un "coup dur" reconnait le maire Alain Thuillière : "quand les vacanciers vont téléphoner pour une réservation de camping et qu'ils sauront qu'il est interdit de se baigner sur la plage, ils iront peut-être ailleurs" dit-il. Il s'apprête pourtant à prendre un arrêté d'interdiction de se baigner sur l'unique plage de la commune à la demande de l'agence régionale de Santé. Ce sont des directives européennes datant de 2006 qui l'imposent. Car depuis 5 ans, les analyses bactériologiques sont supérieures aux normes, l'été dernier, la plage a avait été fermée plusieurs fois, pendant une durée totale de quasiment un mois.

Les touristes vont peut-être aller sur l'Ile de Ré ou à Chatelaillon - William, gérant d'un restaurant de plage

Pour Marithé et Pascal, des habitués de la plage d'Aytré "_le plus important, ce n'est pas la baignade. Il faut trouver l'origine de la pollution_. En Charente-Maritime, on peut se baigner ailleurs". C'est ce que pense aussi William, le gérant du restaurant "Awana" dans sa cabane en bord de plage "les touristes vont peut-être aller sur l'Ile de Ré, ou à Chatelaillon" mais il ne s'inquiète pas trop pour son chiffre d'affaires "on a beaucoup d'aytrésiens qui viennent manger, donc je pense qu'on n'aura pas de problème". Guillaume qui tient le "Moule Shop" face au spot de kite surf n'est pas plus inquiet "les gens nous connaissent et viennent ici surtout pour le cadre. Nos clients ne sont pas vraiment des baigneurs".

Les gérants des restaurants de la plage d'Aytré ne sont pas inquiets © Radio France - Mélanie Domange

Les déjections des mouettes incriminées, sans preuve pour l'instant

Depuis 15 ans la qualité des eaux de baignade est mauvaise sur la plage d'Aytré, sans que l'on sache vraiment pourquoi.

Des travaux de lagunage ont été réalisés en 2005 pour éviter que les eaux du réseau pluvial ne se jettent dans la mer. La mairie a fait procéder, avec l'aide du Département et de la Communauté d'Agglomération à des contrôles d'assainissement et de raccordement des eaux usées des deux campings à proximité et des habitations environnantes. L'été, des analyses quotidiennes ont été effectuées.

Il y a deux ans, la municipalité évoquait une piste : une présence trop importante de mouettes dont les déjections pourraient être à l'origine de bactéries fécales de type Escherichia Coli (E.Coli) qui provoquent des intoxications alimentaires chez l'homme. Pour s'en assurer, elle avait demandé à la Ligue de Protection des Oiseaux de compter les oiseaux. Certains soirs la LPO en avait trouvé jusqu'à 8 000 dans la baie. Pourtant, l'an dernier alors que les mouettes étaient moins nombreuses le taux de bactéries avait augmenté.

Le mystère reste entier

Aujourd'hui, le mystère n'a toujours pas été éclairci. Il est d'autant plus épais que dans la baie d'Aytré, les zones ostréicoles et les coquillages ne sont pas touchés : les mauvais résultats sont concentrés sur le bord de plage. Les nombreux kite-surfers et véliplanchistes qui fréquentent la plage ne sont pas non plus concernés.

Un doctorant de l'Université de La Rochelle a proposé de travailler sur la contamination fécale dans la baie d'Aytré, un programme de recherches sur 3 ans. Le financement de 400 000 euros vient d'être bouclé, il ne reste plus qu'à attendre le résultat de ses travaux.

Des jeux de plage pour compenser l'absence de baignade

Pour compenser l'interdiction de se baigner, la municipalité d'Aytré a prévu cette année un programme "Aytré plage bouge l'été" encore plus dense. Des nouveaux terrains de volley-ball seront installés, et de grands tournois nocturnes sont prévus. De nombreux concertes et des rendez-vous festifs animeront également la plage.