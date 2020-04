Bientôt cinq semaines de confinement. Le temps peut paraître long pour ceux qui restent confinés dans un petit appartement, ou une maison de retraite. Frédéric lui, atteint d'une maladie rare souffre de ne plus avoir de séances de kiné. Il doit reprendre de la morphine pour éviter la douleur.

Charente-Maritime : la souffrance de Frédéric. Atteint d'une maladie rare, il n'a plus de soins médicaux.

Avec le Covid 19, on termine tout doucement une cinquième semaine de confinement ( ce sera le cas le mardi 21 Avril ) …

Un enfer à vivre, avec des souffrances physiques et psychologiques

Le temps peut paraître long pour certains dans de petits logements, ou seuls dans les maisons de retraite. Mais pour des personnes atteintes de pathologie lourde, cela devient un enfer à vivre, avec des souffrances physiques et psychologiques pour certains. C'est le cas de Frédéric, un habitant de Saint Cézaire en Charente-Maritime.

Il a 48 ans, il est atteint d’une maladie orpheline rare depuis 2002. Il a habituellement une séance de kiné en piscine par semaine. Il n’a plus cette séance depuis un mois maintenant, et doit prendre de la morphine. On l'a contacté. Reportage.