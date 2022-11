Charente-Maritime : des enfants hospitalisés arrivent au bloc opératoire en voiturette électrique

Fini le vieux brancard et les crises de larmes avant l'anesthésie. Les services pédiatries du centre hospitalier de Saintes et de Royan se sont dotés d'une voiturette électrique pour accompagner les enfants au bloc opératoire. Portée par l'association "Dauphin Handicap" cette opération nommée "Hopilote" lancée en 2017 permet d'égayer le quotidien des enfants malades. Déjà plus de 400 voitures de ce type on était distribués dans les hôpitaux français en cinq ans.

"la voiture, ça leur permet d'oublier le stress"

Aron vient tout juste d'avoir 6 ans. Atteint d'une cardiopathie congénitale, il est très heureux d'avoir pu essayer la voiture offerte au service pédiatrie du centre hospitalier de Saintes. "On est très bien assis", sourit Aron. Egalement suivi à l'hôpital cardiologique de Haut-Levêque, à Pessac, près de Bordeaux, le jeune garçon connaît bien les couloirs des hôpitaux. Parfois "c'est pas très marrant", confesse-t-il.

Aaron et Dominique Cambron, responsable du service pédiatrie © Radio France - Lucas Bouguet

Apporter de la joie aux petits patients et les faire penser à autre chose avant une entrée au bloc opératoire, un examen ou une piqûre, c'est là toute la promesse de l'association Dauphin Handicap en apportant des voiturettes électriques dans les services pédiatries.

Pour les parents aussi il est plus facile de voir son enfant au volant d'une petite voiture, que de le voir sur un brancard. "Quand on emmène un enfant au bloc opératoire, il y a le stress, témoigne la maman d'Aron. Les enfants sont dans les milieux qui ne sont pas souvent rassurants pour eux et toutes ces petites actions, comme la voiture, ça leur permet d'oublier ce stress. Donc ils vont au bloc opératoire, finalement plutôt rassuré."

Multiplier ces outils ludiques

Arrivée il y a environ un mois, la voiture a déjà fait ses preuves. Si elle vient un peu chambouler le personnel hospitalier, c'est dans le bon sens que cela se fait pour le docteur Dominique Cambron, médecin gynécologue et responsable de la pédiatrie, néonatalogie et de la maternité de l'hôpital de Saintes. "On l'utilise assez régulièrement dans les couloirs du service en fonction des enfants et en fonction des disponibilités du personnel. Mais rien que de savoir qu'elle est là et voir les sourires des enfants comme on a pu le voir avec Aron tout à l'heure, c'est extraordinaire !"__, se réjouit le médecin.

Ariane Seguillon, la marraine du projet, aimerait voir plus d'outils ludiques de ce type à destination des enfants hospitalisés © Radio France - Lucas Bouguet

Pour la marraine de l'opération, Ariane Seguillon, ça ne fait aucun doute, il faut multiplier ces outils ludiques. "Il faut vraiment qu'ils y aient plus de choses comme celles-ci dans les hôpitaux, remarque-t-elle. La seule chose qui m'importe, c'est que ce soit plus facile pour les enfants. C'est tellement difficile pour eux et aussi pour les parents. Une petite voiture, comme celle-ci, ça les amuse beaucoup.J'ai vu des enfants en chimiothérapie se balader dans l'hôpital avec leur voiture avant d'aller se faire opérer, ils étaient morts de rire. Sur un brancard, c'est quand même d'un seul coup beaucoup plus violent. C'est une belle chose de leur apporter ça et c'est une bonne idée en plus."