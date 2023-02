Charleville-Mézières : naissance du 100ème bébé conçu par Fécondation In Vitro (FIV)

Le petit Diego a pointé le bout de son nez le 26 décembre 2022 à Charleville-Mézières. Il est le 100ème enfant à avoir été conçu grâce à une FIV, une Fécondation In Vitro à Charelville-Mézières. L'hôpital Manchester dispose d'un laboratoire FIV depuis mars 2019.

La quarantaine approchant, après trois années de tentatives infructueuses, Cédric et Maria-Beatriz Lacour, désormais heureux parents de Diego, s'adressent au centre d'assistance médicale à la procréation. Ils s'engagent alors dans un protocole très strict : injection d'hormones à des horaires précis, alimentation saine, rendez-vous à l'hôpital. Les trois premières tentatives échouent. La quatrième débouche sur une grossesse qui ne dépasse pas le cinquième mois et sur le décès de deux jumelles in utero.

Un parcours jonché d'épreuves

"Les amis, la famille sont des soutiens parfois maladroits parce qu'ils disent, pour bien faire, "tu auras une autre grossesse"", se souvient Maria-Beatriz. C'est auprès du centre médico-psychologique la Citadelle, à l'hôpital Belair de Charleville-Mézières que Maria-Beatriz entame son deuil périnatal. "Après, avec le temps, on se dit qu'on a encore un enfant et qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là", glisse Cédric.

Diego est né le 26 décembre 2022 © Radio France - Alexandre Blanc

Le couple se relance dans un nouveau protocole. "À un moment donné, j'ai craqué, À chaque fois, j'appelais le labo et j'entendais "c'est négatif madame". J'étais fatiguée de voir que ça ne marchait pas", raconte Maria-Beatriz. Le précieux soutien de Cédric finira par aboutir à la bonne nouvelle : une nouvelle grossesse qui donnera un beau bébé de 3,9 kilos.

Aujourd'hui, les heureux parents envisagent, pourquoi pas, de se relancer dans une nouvelle aventure car leurs embryons sont conservés au laboratoire de Charleville-Mézières. Les chances de réussite d'une fécondation in vitro s'élèvent à 30%.

Un laboratoire qui facilite la vie des couples et des soignants

Après celui du CHU de Reims et celui de la polyclinique de Bezannes, ce labo carolo est le troisième de Champagne-Ardenne . Chaque année, 125 à 150 couples sont accompagnés dans leur parcours à Charleville-Mézières. Ce qui veut dire que les mamans n'ont plus à se déplacer à Reims.

" Avant de faire une FIV, il y a toute une procédure de stimulation ovarienne, des échographies, des prises de sang et avant la création du labo spécialisé de Charleville, les mamans devaient se rendre à Reims tous les deux jours pour ces examens. C'est très fatiguant et il faut l'intégrer dans sa vie de tous les jours" confie Pierre Talès, le médecin biologiste responsable du laboratoire FIV de l'hôpital Manchester de Charleville.

Pierre Talès, médecin biologiste responsable du laboratoire FIV de Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

Depuis la création de ce laboratoire spécialisé dans les FIV, les professionnels de santé ont tout sur place. Plus facile donc de travailler en équipe entre professionnels. Le docteur Emile Mereb est le gynécologue coordinateur du centre d'assistance médicale à la procréation. Il reconnait que "même si les échanges avec Reims étaient très bons, ici on est en discussion permanente entre nous , on se téléphone régulièrement, bref, c'est une équipe qui travaille à 100% aux services des couples qui se lancent dans ce parcours".

L'équipe de Charleville-Mézières accompagne également une quinzaine de couples de femmes et 6 femmes seules, des profils éligibles à la fécondation in vitro depuis septembre 2021. Les 3 première grossesses sont en cours.