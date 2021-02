Charleville-Mézières : une vaste campagne de tests salivaires dans cinq écoles de la ville

Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, les a réclamés dès leur autorisation jeudi dernier : des tests salivaires vont être utilisés dès ce mardi 16 février dans cinq écoles de la ville, pour détecter et limiter la circulation du virus dans les établissements scolaires.

Dès mardi après-midi, les prélèvements vont commencer. L’école primaire Flandre ouvre le bal et sera suivi dans les jours suivants par les écoles Mozart, des Haybions, Louis Hanot et de La Citadelle. 4 préleveurs vont être dépêchés par l’ARS et vont se charger de récolter les échantillons, uniquement sur les enfants dont les parents ont donné un accord écrit.

Ils seront ensuite analysés en laboratoire, pour détecter la présence ou non du coronavirus. Les résultats seront ensuite communiqués aux parents par les services départementaux de l’éducation nationale.

Une méthode plus rapide et moins gênante

L'Éducation Nationale et la municipalité se félicitent de pouvoir utiliser cette toute nouvelle méthode parce qu’elle est très rapide : elle va permettre de tester beaucoup d’enfants en très peu de temps, jusqu’à 1200 dans la semaine. Et d'obtenir les résultats dans les 24 heures.

De plus, les tests salivaires sont moins invasifs que les tests dans le nez. L’Éducation Nationale explique d’ailleurs que beaucoup de parents rechignaient à faire dépister leurs enfants jusqu'à maintenant à cause de cette méthode jugée trop désagréable. Cette fois, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins gênant. Les enfants n'auront qu'à cracher dans un tube.

La campagne de dépistage reprendra au retour des vacances d'hiver et sera étendue à toutes les écoles de la ville.

Les écoles concernées

École primaire Flandre : mardi 16 février après-midi

École primaire Mozart : jeudi 18 février matin

École primaire Les Haybions : jeudi 18 février après-midi

École primaire Louis Hanot : vendredi 19 février matin

École primaire La Citadelle : vendredi 19 février après-midi