Charmes : "Le Discopolis" désinfecté après le cluster au Covid-19

Masque à gaz sur la tête et combinaison intégrale sur les épaules, Jimmy s'apprête à traiter quelques 4000 m² de pistes de danse. Une grande opération de désinfection au Covid ce vendredi 30 juillet dans la boite de nuit du "Discopolis" de Charmes, dans les Vosges. Une mesure sanitaire demandée par la préfecture après le cluster détecté la semaine dernière dans l'établissement de nuit.

Une réouverture peu rentable

Pendant deux heures, l'applicateur hygiéniste va arpenter toutes les pièces de la discothèque, des vestiaires aux toilettes en passant par l'arrière des comptoirs, avec un projecteur. "On fait une micro-nébulisation, on gaze toute la pièce, cela prend tout le volume et tue le virus en contact", décrit Jimmy. Il faut ensuite quitter le bâtiment pendant quatre heures pour laisser le produit agir.

Une opération qui coûte 5 000 euros pour la boite de nuit. Si l'établissement venait à rouvrir, la désinfection devrait alors être répétée à chaque fois qu'un nouveau cas positif au Covid-19 serait détecté. "Ce n'est pas rentable, c'est un coût énorme à chaque fois..., constate Fabien Sanchez, l'un des gérants de la discothèque, du coup, cela fait réfléchir sur la réouverture."

Vers un durcissement du protocole sanitaire

Le cluster au "Discopolis" avait été signalé le vendredi 23 juillet par les autorités sanitaires. Au total, 44 clients, passés dans l'établissement, avaient été contaminés lors des soirées du 13, 16 et 17 juillet selon l'Agence régionale de santé du Grand-Est. Pourtant l'établissement avait pris toutes ses précautions, avec pass sanitaire et test PCR négatif demandés à l'entrée. "Il y a des trous dans la raquette", regrette Fabien Sanchez.

Le co-gérant de l'établissement attend un durcissement du protocole sanitaire, notamment sur les tests PCR qui sont valables pendant 48 heures après leur administration : "L'idéal, ça serait moins de 12 heures." Une demande portée à l'échelle nationale par le syndicat des discothèques l'Umih.

Des vestiaires jusqu'aux comptoirs, les 4 000m² de la discothèque sont désinfectés au Covid-19. © Radio France - Julien Penot

Le professionnel propose même de tester ses clients directement à l'entrée de la boite de nuit, comme cela avait été fait depuis la réouverture, le 9 juillet. "On a un staff médical qui est monté jusqu'à douze personnes. Là, on s'approcherait du risque zéro", ajoute Fabien Sanchez.

Le dispositif serait accompagné par six vigiles, chargés de réguler la clientèle. Ce qui représenterait un nouveau surcoût financier pour la discothèque.