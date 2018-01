Château-Gontier, France

Cela faisait 5 ans qu'elle cherchait un remplaçant ! Le docteur Bernadette Perrot, gynécologue à Château-Gontier, arrêtera son activité en mai prochain après 32 ans de rendez-vous et de pratique. Plusieurs années infructueuses donc pour trouver un successeur. Elle avait même posté un message sur le site "Le Bon Coin". Un appel que France Bleu Mayenne avait relayé. La presse locale et nationale également. Une petite annonce qu'a découvert un médecin allemand, Dirk Borgwardt. Tout s'est concrétisé à l'automne. Il vient de s'installer en Mayenne.

Mes patientes me faisaient confiance et je ne pouvais pas partir en les abandonnant", Bernadette Perrot

Et Bernadette Perrot va donc pouvoir partir à la retraite l'esprit tranquille : "c'est sa femme qui m'a contactée la première fois. Elle m'adit qu'il cherchait un poste en France, j'étais très heureuse. Elle m'a envoyée son CV. J'ai contacté le Conseil de l'Ordre. Et on a mis tout en oeuvre pour son arrivée. Je me sens soulagée et je vais pouvoir profiter de ma retraite. Je pense que ma retraite aurait été gâchée si je n'avais pas trouvé quelqu'un pour pouvoir assurer la continuité des soins. Je ne pouvais pas partir en abandonnant mes patientes".

Ce cabinet de gynécologie traite 15.000 dossiers.