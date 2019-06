Château-Gontier-sur-Mayenne : les urgentistes de l'hôpital obtiennent une partie de leurs revendications

Château-Gontier, France

Les urgentistes de l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne ont obtenu de la direction une petite partie de leurs revendications confie à France Bleu Mayenne une représentante FO du personnel. Dès le mois de septembre, une nouvelle organisation du temps de travail se mettra en place : 12 heures de travail pour les aide-soignants de jour, 12 heures pour les autres la nuit. Jusqu'à présent, le personnel devait parfois en faire davantage.

En revanche, il n'y a eu aucune avancée pour la création d'un poste d'infirmière d'accueil et d'orientation et d'un poste d'aide-soignant de nuit. Les urgentistes castrogontériens poursuivent leur mouvement de grève et font partie du collectif national "Inter-Urgences".

Ce jeudi matin, à Nantes, une manifestation régionale des urgentistes, à laquelle des soignants mayennais participeront, est prévue devant les locaux de l'Agence Régionale de Santé. Une délégation sera reçue par des responsables de l'ARS.