Château-Gontier-sur-Mayenne : négociations au point mort à l'hôpital du Haut-Anjou pour la création de 2 postes

Château-Gontier, France

Les blouses blanches du centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne ne baissent pas les bras malgré l'échec des négociations avec la direction. Les deux parties se sont vues à 3 reprises et ça n'a débouché sur rien, pour l'instant.

Le personnel soignant réclame la création d'un poste d'infirmière d'accueil et d'orientation aux urgences afin de faciliter le travail et la création d'un poste d'aide-soignant de nuit : "quand nous parlons risque pour la sécurité des patients, responsabilité directe des soignants et des médecins, épuisement moral et physique, la direction nous répond nombre de passages insuffisants, contraintes budgétaires, peur du déficit" fait savoir, dans un communiqué, une responsable syndicale FO de l'hôpital. Aux urgences du principal établissement du Sud-Mayenne, le nombre de prises en charge doit atteindre cette année les 20.000 patients poursuit FO : "le combat continue".

Les infirmiers et infirmières du centre hospitalier du Haut-Anjou font partie du collectif national Inter-Urgences.