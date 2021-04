Château-Gontier : les chiffres records de l'épidémie à trois semaines d'un possible déconfinement

Les chiffres de l'épidémie inquiètent dans le Pays de Château-Gontier où l'on compte 430 cas pour 100 000 habitants selon l'Agence régionale de santé Mayenne. Ce dernier bilan du mercredi 28 avril contraste avec la moyenne départementale de 243 cas pour 100 000 habitants.

Quasiment un doublement des contaminations !

Le taux de positivité des tests atteint les 15 %. "Une des explications, ce sont des taux très, très élevés sur le secteur Est de notre territoire et qui pourraient avoir une perméabilité avec le secteur du Pays de Château-Gontier", analyse le maire Philippe Henry qui s'inquiète de cette flambée épidémique : "Une personne contamine 1,7 personnes, c'est quasiment un doublement des contaminations !"

Si l'on examine de plus près les contaminations, le variant britannique représente jusqu'à 90% des cas, un niveau inédit dans le Pays de Château-Gontier. "On a connu des taux de contamination au variant britannique de 10 à 15% mais on nous dit qu'on est à 80 voire 90% aujourd'hui."

Les 15 à 34 ans sont les plus touchés

Le profil des malades de la Covid-19 a changé depuis le deuxième déconfinement : les 15 à 34 ans sont aujourd'hui les plus touchés. Alors qu'un troisième déconfinement pourrait être annoncé d'ici la fin de la semaine et qu'une approche territoriale serait envisagée, le maire Philippe Henry appelle à "redoubler d'efforts sur les gestes barrières" pour être "dans le premier train du déconfinement".

Le maire de Château-Gontier attend le feu vert de l'Agence régionale de santé pour organiser un action de dépistage à la réouverture des collèges et lycées ce lundi.